В Украине разработали уникальный тест для выявления коронавируса и гриппа

Украинские ученые разработали комбинированный ПЦР-тест, который позволяет в одном анализе определить наличие в организме человека сразу трех вирусов - SARS-CoV-2 (коронавируса COVID-19) и штаммов А и В вируса гриппа.

Об этом сообщается на Facebook-странице Института молекулярной биологии и генетики.

"Учитывая сходство симптоматики гриппа и коронавирусной болезни, такой ПЦР-тест особенно актуален сейчас, когда в Украине ожидают сезонную эпидемию гриппа", - говорят ученые, отмечая, что продолжительность проведения теста - около шести часов.

Кроме того, на данный момент ученые института уже завершают разработку теста, который позволит в процессе одного анализа определить наличие в организме человека сразу пяти вирусов - риновирус, кори, COVID-19 и гриппа (штаммов А и В).

Как сообщал "Телеграф", ранее министр здравоохранения Максим Степанов признавался, что количество людей, которые обращаются для проведения тестирования, явно стало меньше. По этой причине в Украине разработали новый механизм бесплатного тестирования на коронавирус, который должен увеличить уровень выявления случаев инфицирования COVID-19 среди украинцев.

Кроме того, 19 декабря стало известно, что Украина уже получила более 260 тыс. быстрых тестов, которые уже отправлены по регионам страны. Кроме того, 23 декабря, в Украину еще будет доставлено 1,5 миллиона тестов. Благодаря этим поставкам, по словам министра здравоохранения Максима Степанова, планируется, что удастся достиь показателя вмиллион тестирований за месяц.