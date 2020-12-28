Каким был 2020-й год: перлы и фейлы украинских политиков собрали в одном видео

В сети появилось видео-сборник из лучших фраз политиков Украины в 2020 году. Видео рассмешило украинцев.

Об этом сообщила журналистка "Радио свобода" Ольга Комарова в Фейсбуке.

"Вспоминаю этот прекрасный год благодаря крылатым фразам", - так она прокомментировала видео.

В самом ролике собраны лучшие видео с самыми смешными, странными и забавными фразами украинских политиков в 2020-ом году.

В свою очередь пользователи сети не остались в стороне и также отреагировали на данное видео.

Люди предлагали свои способы применения данного ролика.

Стоит напомнить, что ранее, 5 ноября, во время очередного заседания Верховной Рады Украины произошел неожиданный поворот событий. Руководитель фракции "Слуга народа" в ВРУ - Давид Арахамия внезапно выругался матом.