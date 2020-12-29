В Украине за сутки от коронавируса выздоровело значительно больше людей, чем заболело

На утро 29 декабря в Украине зафиксировали 6 988 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. При этом, за сутки в стране выздоровели более 16 тыс человек.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Таким образом за прошедшие сутки в Украине:
С начала пандемии в Украине:
За последние 24 часа наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (953), Одесской (729), Полтавской (644), Львовской (555) и Запорожской (514) областях.
Стоит напомнить, что ранее украинский врач Евгений Комаровский рассказал, может ли здоровый человек, общаясь с вирусоносителями, постоянно и мимолетно, получить иммунитет от вируса.