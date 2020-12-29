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В Украине за сутки от коронавируса выздоровело значительно больше людей, чем заболело

В Украине за сутки от коронавируса выздоровело значительно больше людей, чем заболело
08:23 Сегодня Телеграф Фото: twitter

На утро 29 декабря в Украине зафиксировали 6 988 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. При этом, за сутки в стране выздоровели более 16 тыс человек.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Таким образом за прошедшие сутки в Украине:

  • госпитализированы - 1 298 человек,
  • летальных исходов - 232,
  • выздоровели - 16 106 человек,
  • проведено тестирований за сутки - 43 585 (в том числе методом ПЦР - 25 965, методом ИФА - 17 620).

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С начала пандемии в Украине:

  • заболело - 1 037 362 человека;
  • выздоровели - 681 835 человек;
  • летальных исходов - 18 081;
  • проведено ПЦР-тестов - 5 511 179.

За последние 24 часа наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (953), Одесской (729), Полтавской (644), Львовской (555) и Запорожской (514) областях.

Стоит напомнить, что ранее украинский врач Евгений Комаровский рассказал, может ли здоровый человек, общаясь с вирусоносителями, постоянно и мимолетно, получить иммунитет от вируса.

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Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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