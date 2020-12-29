Отмена льготного тарифа на электроэнергию: украинцам подсказали, как можно сэкономить

После отмены льготного тарифа для потребителей во вторник, 29 декабря, на заседании Кабинета министров Украины установили единую фиксированную цену на электроэнергию для бытовых потребителей.

Об этом сообщили в Минэнергетики Украины.

Таким образом, цена на электрическую энергию для бытовых потребителей составит 1,68 грн / кВт ч. Фактически, тариф для населения до 31.03.2021 будет сохранен на текущем уровне (не считая льготную цену за первые 100 кВт ч / мес).

При этом, были оставлены без изменений коэффициенты 2-х и трехфазного учета электрической энергии.

Таким образом, в случае установления, к примеру, двухфазного учета электрической энергии, ее цена в ночное время будет на 50% меньше.

Стоит напомнить, что ранее прогнозировался рост цен на электроэнергию в Украине в 2021 году.