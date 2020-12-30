Появилась подробная информация о штаммах коронавируса, которые циркулируют в Украине

В Украине продолжает распространяться эпидемия COVID-19. Так, в Центре общественного здоровья Украины назвали штаммы коронавируса, которые обнаружены в стране.
Об этом сообщили в результатах исследования, проведенных ЦОЗ.
Сейчас в ЦОЗ находятся результаты исследования 50 образцов от лаборатории, функционирующей на базе Public Health England Colindale в Лондоне. Эти образцы взяты у пациентов из 9 регионов Украины: Днепропетровской, Донецкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой областей и город Киев.
Полученные результаты показали принадлежность циркулирующих на территории Украины вирусов к глобальной генетической линии "B", попавшие из Китая. Как и любая другая линия, генетическая линия "В" имеет разновидности.
Так, в Украине определены следующие генетические варианты:
Стоит отметить, что 30 декабря, Министерство здравоохранения Украины заключило договор с Китаем на поставку 1,913 миллионов доз вакцины CoronaVac против COVID-19 производства компании "Sinovac Biotech".