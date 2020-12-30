Появилась подробная информация о штаммах коронавируса, которые циркулируют в Украине

В Украине продолжает распространяться эпидемия COVID-19. Так, в Центре общественного здоровья Украины назвали штаммы коронавируса, которые обнаружены в стране.

Об этом сообщили в результатах исследования, проведенных ЦОЗ.

Сейчас в ЦОЗ находятся результаты исследования 50 образцов от лаборатории, функционирующей на базе Public Health England Colindale в Лондоне. Эти образцы взяты у пациентов из 9 регионов Украины: Днепропетровской, Донецкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой областей и город Киев.

Полученные результаты показали принадлежность циркулирующих на территории Украины вирусов к глобальной генетической линии "B", попавшие из Китая. Как и любая другая линия, генетическая линия "В" имеет разновидности.

Так, в Украине определены следующие генетические варианты:

В1 - вирусы этой группы относятся к многочисленной группы вирусов, циркулирующих на территории Европы и происходят из Италии.

В1.1 - вирусы генетической линии В1, которые отличаются тремя нуклеотидными заменами (SNPs 28881GA, 28882GA, 28883GC).

В1.1.1 - циркуляцию этих вирусов обнаружено одновременно на территории стран ЕС и Великобритании.

В1.5 - вирусы этой группы относятся к многочисленной группы вирусов, циркулирующих на территории Европы и происходят из Испании.

В2 - вирусы этой группы циркулируют в более 57 странах мира на 6 континентах.

Стоит отметить, что 30 декабря, Министерство здравоохранения Украины заключило договор с Китаем на поставку 1,913 миллионов доз вакцины CoronaVac против COVID-19 производства компании "Sinovac Biotech".