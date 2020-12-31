Лишил смысла высшую награду: военный назвал "фарсом" раздачу Зеленским званий Героя Украины

В Украине продолжает набирать обороты скандал с присвоением званий Героев Украины членам экипажа самолета, погибшим в результате авиакатастрофы вблизи Тегерана, которая произошла 8 января 2020 года, вспомнив про гибель украинского разведчика Ярослава Журавля на Донбассе, который не был удостоен этой награды.

Об этом в Facebook напомнил активист Глеб Бабич.

"Ты не дал героя морпеху, который истекал кровью, и из последних сил полз к своим. Ждал помощь. Не получил ее. И снова мимо. Хотя плен мог спасти жизнь. От тебя требовали этого. Но ты не реагировал. Потому что сам был одной из главных причин его гибели", - обратился он к президенту Владимиру Зеленскому на ты, вспомнив обстоятельства смерти военнослужащего Ярослава Журавля.

По словам активиста, присвоив звания Героя Украины экипажу разбившегося самолета, Зеленский "заставил трепать их ни в чем не повинную память, превратив трагедию в фарс" и "даже не дискредитировал высшую награду, а лишил ее смысла".

Напомним, Ярослав Журавель был в группе, отправишейся 13 июля 2020 года забирать тело командира разведывательного взвода Дмитрия Красногрудя, который подорвался на мине. В эвакуационной группе сержант Журавель шел первым. Боевики начали обстреливать группу эвакуации, несмотря на "режим тишины", согласованный через ОБСЕ.

После обстрела Ярослав был ранен и остался на поле боя без посторонней помощи. Три дня подряд боевики не давали проводить поисковую операцию. Сначала его видели с дрона украинской разведки, однако уже 16 июля стало понятно, что сержант умер от ранений. 21 июля тело Журавля боевики передали украинской стороне. Похоронили военного 23 июля в селе Андреевка, под Днепром, где он родился и вырос.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что суд обязал ГБР открыть дело против Владимира Зеленского из-за смерти Журавля.