"Искренности не хватает": психолог объяснила, почему Зеленский привлек детей к съемкам новогоднего обращения

Психолог Светлана Чунихина объяснила, почему президент Украины Владимир Зеленский привлек детей к съемкам новогоднего поздравления.

Об этом она написала в Фейсбук.

"Дети как бы придают больше искренности сказанным в их присутствии словам. Собственной искренности президенту видимо уже не хватает", - написала она.

Однако, как отмечает Чунихина, обращаясь к нации посредством детей, стоило бы говорить о соответствующих темах.

"Вряд ли имело смысл рассуждать про "разрушение мифов о плохих дорогах" или попрекать в стопятсотый раз незримых антагонистов в утрате политического нюха", - написала она, добавив, что в итоге все выглядело "довольно фальшиво".

"Телеграф" ранее обнародовал запись поздравления Зеленского, а также его текстовую версию.

Как сообщалось, своим мнением относительно новогоднего поздравления поделился бывший глава "Правого сектора" Дмитрий Ярош.