Смерть украинки в Турции: одним из последних Новицкую живьем видел охранник

На данный момент обстоятельства смерти Кристины Новицкой в Турции остаются неустановленными - в полиции рассматривают разные версии вплоть до самоубийства. Последним девушку видел охранник еще 30 декабря.

Об этом сообщили BBC News Украина.

Так, ряд турецких СМИ распространяют информацию о том, что правоохранители якобы не исключают вариант самоубийства - несмотря на то, что женщину нашли с наручниками и пакетом на голове. По информации турецкое издание "Milliyet", данная версия появилась из-за того, что квартира украинки была закрыта изнутри, а все окна оснащены железными решетками.

Одним из последних, кто видел Новицкую живой, по данным СМИ, является охранник жилого комплекса, где она жила - это было еще 30 декабря.

Мужчина вспоминает, что она была приветливой и его поведение никак намекала на то, что что-то может быть не так.

В то же время в Министерстве иностранных дел Украины говорят, что сейчас принимают меры для репатриации тела женщины в Украину.

Стоит напомнить, что друзья погибшей в Турции Кристины Новицкой, не верят в версию с самоубийством, которую сперва выдвинула полиция страны.