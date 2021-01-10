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Щедрый вечер 2021: когда щедруют и посевают в Украине, традиции

Щедрый вечер 2021: когда щедруют и посевают в Украине, традиции
Обновлено 15:08 Сегодня Телеграф

Многие украинцы накануне с вечера или в первый день Рождества колядовали. Толпы колядующих еще можно встретить вплоть до Старого Нового года 14 января.

После колядок в Украине принято щедровать. Щедрый вечер, или Маланка, в украинских домах отмечается с 13 по 14 января, а в некоторых областях - вплоть до 18 января, Крещения.

Одна из традиций праздника - щедровки. Наши предки считали щедровки защитой от темных сил, которые начинали проказничать 13 января. Обычно щедровками желают блага семье, дому, плодовитого урожая на весь год.

Еще одна традиция касается первого дня старого Нового года и зовется посевальными песнями.

Посевать (засевать) принято на Старый Новый год, то есть утром 14 января.

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По традиции, первым в дом должен войти мальчик или мужчина, именно он и посевает. Засевали зерном, рожью или пшеницей для того, чтобы следующий год был урожайным и богатым. Всем посевальщикам принято давать деньги. При этом зерно, которым посевают, нельзя выметать из дома до заката солнца.

Ранее "Телеграф" сообщал, сколько праздничных выходных ожидают украинцев в январе 2021 года.

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Все по теме:

Традиции, Праздники, Щедрик, Старый новый год, Щедрый вечер, Щедровки.

Автор:

Телеграф
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