Нам продолжают врать? В Украине указали на проблему с коронавирусной статистикой

В Украине продолжают публиковать неправдивую статистику по суточной заболеваемости коронавирусом.

Об этом в Фейсбуке сообщил соучредитель Украинского института будущего Анатолий Амелин.

По его словам, официальная статистика в Украине продолжает "врать". "Разница между статистически болеющими и реально - 4 раза!", - отметил эксперт.

В то же время очень сильно сбивает статистику снижение количества тестов среди населения. Люди стали меньше обращаться к медикам для тестов и делают их только в крайнем случае.

Следствием этого является возросший процент выявленных случаев коронавируса среди тестированных.

При этом, официальной актуальной информации на сегодняшний день нет ни у кого. "Сегодня данные вбиваются сентябрьские-октябрьские... Статистики оперативной нет (это сообщили инсайдеры из МОЗ))", - почеркнул Анатолий Амелин.

Тем не менее, он надеется, что пик заболеваемости в Украине уже пройден. "По завершению квази-локдауна сможем оценить реальный тренд", - считает эксперт.

В свою очередь число выздоровевших в реальности больше заявленого миллиона в 5 - 10 раз, уверен Амелин.

Стоит напомнить, что ранее эпидемиолог и инфекционист Алла Мироненко рассказала, когда эпидемия коронавируса пойдет на спад.