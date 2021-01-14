Коронавирус станет чаще поражать детей: инфекционист поделилась прогнозом

Эпидемиолог и инфекционист Алла Мироненко рассказала, когда эпидемия коронавируса пойдет на спад.

"Думаю, снижение заболеваемости произойдет и раньше апреля, а к лету эпидемия утихнет", - сообщила врач в интервью изданию "Факты".

Также Мироненко добавила, что на осень эпидемия коронавируса пойдет на спад он станет обычным респираторным вирусом: "Осенью, надеюсь, это уже будет обычный респираторный вирус, который чаще поражает детей. Если они «познакомятся» с вирусом в детстве, то у них выработается иммунитет. При следующей встрече может болеть горло, возникнуть насморк, кашель, но никто не умрет. Известно шесть коронавирусов, которые ничем особенно не отличаются от тех, что вызывают обычные ОРВИ".

Напомним, в ВОЗ дали неутешительный прогноз на второй год коронавирусной пандемии, так как он может оказаться сложнее предыдущего.

Как сообщал "Телеграф", на утро 14 января в Украине выявили почти 8 тысяч новых случаев коронавирусной болезни. Всего за время пандемии от осложнений умерли 20 376 украинцев, заболели и успешно излечились 837 063 человека.