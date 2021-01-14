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Четверг, 14.01.2021
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Коронавирус станет чаще поражать детей: инфекционист поделилась прогнозом

Коронавирус станет чаще поражать детей: инфекционист поделилась прогнозом
09:46 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Эпидемиолог и инфекционист Алла Мироненко рассказала, когда эпидемия коронавируса пойдет на спад.

"Думаю, снижение заболеваемости произойдет и раньше апреля, а к лету эпидемия утихнет", - сообщила врач в интервью изданию "Факты".

Также Мироненко добавила, что на осень эпидемия коронавируса пойдет на спад он станет обычным респираторным вирусом: "Осенью, надеюсь, это уже будет обычный респираторный вирус, который чаще поражает детей. Если они «познакомятся» с вирусом в детстве, то у них выработается иммунитет. При следующей встрече может болеть горло, возникнуть насморк, кашель, но никто не умрет. Известно шесть коронавирусов, которые ничем особенно не отличаются от тех, что вызывают обычные ОРВИ".

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Напомним, в ВОЗ дали неутешительный прогноз на второй год коронавирусной пандемии, так как он может оказаться сложнее предыдущего.

Как сообщал "Телеграф", на утро 14 января в Украине выявили почти 8 тысяч новых случаев коронавирусной болезни. Всего за время пандемии от осложнений умерли 20 376 украинцев, заболели и успешно излечились 837 063 человека.

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
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Дети, ОРВИ, Коронавирус, Covid-19.
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