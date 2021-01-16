До 18 градусов мороза и обманчивое солнце: прогноз погоды на 16 января

В субботу, 16 января, на фоне морозов, которые в Украине продержаться до 20 января, также будет морозно, но солнечно, местами со снегом.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, теплее всего будет в Одессе, Николаеве, Херсоне, а также в Крыму. Здесь температура воздуха днем будет колебаться в пределах -5…-8, а ночью – до -11.

Наиболее холодно, например, будет в Сумах, Чернигове и Ровно. Здесь днем температура воздуха будет варьироваться от -12…-14, ночью - -16…-18.

На всей остальной территории днем температура воздуха будет сохраняться в пределах -11…-14, а ночью - -14…-17. На всей территории страны будет солнечно, но на западной части Украины ожидаются осадки в виде снега.

Что касается Киева, то здесь днем температура воздуха не поднимется выше -12…-14 градусов, а ночью ожидается -15…-17.

Но на фоне казалось бы солнено-морозной погоды, будьте осторожны - на дорогах гололед. А в Карпатах выпало снега в полроста человека, а также сохраняется лавиноопасность.

По данным Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook, видимость на горе Поп Иван ограничена до 30 м.

Как сообщал "Телеграф", ранее синоптики озвучили прогноз погоды в Украине на весь январь.