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Больше больных детей и медиков, меньше выздоровевших: ситуация с коронавирусом в Украине на 16 января

Больше больных детей и медиков, меньше выздоровевших: ситуация с коронавирусом в Украине на 16 января
Обновлено 08:41 Сегодня Телеграф

По данным на утро субботы, 16 января, в Украине зафиксировали 7 729 новых случаев заболевания коронавирусом, что на 470 новых случаев меньше, чем днем ранее.

Об этом можно судить из статистика, опубликованной министром здравоохранения Максимом Степановым в Facebook.

Так, за последние сутки заболели 245 детей и 369 медработников (по сравнению с 236 детей и 315 медработников на утро пятницы, 15 января).

Стоит отметить, что по данным на субботу, в Украине уменьшилось не только количество новых случаев, но и количество смертей (на 22 жертвы меньше, чем сутки ранее). Не так радует тот факт, что уменьшилось количество вылечившихся (на 536 человек, чем сутки ранее).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (821), Запорожской (696), Днепропетровской (586), Донецкой (540) и Львовской (485) областях. Кстати, Донецкая область находится в антирейтинге второй день подряд (443 случая сутки ранее).

Также за минувшие сутки

госпитализировано - 2083 человека;

летальных случаев - 144;

выздоровели - 9792 человека;

Количество тестов - 48 700 (в том числе методом ПЦР - 29363, методом ИФА - 19337).

За все время пандемии в Украине

заболело - 1154692 человек;

выздоровели - 857 183 человека;

летальных исходов - 20 686;

Количество ПЦР-тестов - 5934439.

Как сообщал "Телеграф", 14 января в Украине вступил в силу закон, позволяющий штрафовать владельцев бизнеса за отсутствие масок или респираторов у посетителей. 

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Все по теме:

Украина, Статистика, Коронавирус, Максим Степанов, Covid-19.
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