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Пятница, 15.01.2021
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Число тестов уменьшается, а больных все прибывает: обстановка с COVID-19 в Украине на 15 января

Число тестов уменьшается, а больных все прибывает: обстановка с COVID-19 в Украине на 15 января
08:26 Сегодня Телеграф

На утро пятницы, 15 января, в Украине зафиксировали 8199 новых случаев заболевания коронавирусом: уже четвертые сутки отмечается рост количества заболевших COVID-19 и это при том, что количество тестов уменьшается третий день подряд.

Об этом можно судить из данных, которые опубликовал министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

По его словам, за последние сутки COVID-19 заболели 236 детей и 315 медработников.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (896), Донецкой (443), Запорожской (629), Львовской (525) и Николаевской (489) областях.

Отметим, что количество тестов третий день подряд уменьшается, но эта тенденция никак не влияет на уменьшение количества больных. Так, по данным на 15 января заболели 8199 украинцев, а тестов сделали 49 596. Сутки ранее, 14 января зафиксировано 7925 новых случаев COVID-19, а тестирований провели 54 265. 13 нваря - соответственно 6 409 заболевших и 59 931 тестов.

Также за минувшие сутки

Госпитализировали - 2152 человека;

Умерли - 166;

Выздоровели - 10328 человек;

Количество тестов - 49 596 (в том числе методом ПЦР - 30225, методом ИФА - 19371).

За все время пандемии в Украине

Заболели - 1146963 лица;

Выздоровели - 847 391 человек;

Умерли - 20 542;

Количество ПЦР-тестов - 5905076.

Как сообщал "Телеграф", 14 января в Украине вступил в силу закон, позволяющий штрафовать владельцев бизнеса за отсутствие масок или респираторов у посетителей. 

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Все по теме:

Украина, Статистика, Коронавирус, Covid-19.
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