Скачать
Понедельник, 18.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Шмыгаль оценил вероятность веерных отключений света
Шмыгаль оценил вероятность веерных отключений света
Тарифные протесты продолжаются: активисты перекрыли трассу Киев-Харьков (фото)
Тарифные протесты продолжаются: активисты перекрыли трассу Киев-Харьков (фото)
Карантин в Украине снова продлят: Шмыгаль очертил сроки
Карантин в Украине снова продлят: Шмыгаль очертил сроки
Динамо - Легия: онлайн видеотрансляция контрольного матча
Динамо - Легия: онлайн видеотрансляция контрольного матча

Как узнать будущее: лучшие гадания на Крещение 18 января

Как узнать будущее: лучшие гадания на Крещение 18 января
Обновлено 15:24 Сегодня Телеграф Фото: pexels

Крещение Господне, которое традиционно отмечается 19 января, завершает цикл новогодне-рождественских праздников. А вот вечером 18 января, в Крещенский Сочельник, незамужние девушки обычно ворожили на суженого, любовь, отношения, деньги.

Гадания перед Крещением Господним обязательно сбываются, ведь, по легенде, в богоявленскую ночь небо открывается.

"Телеграф" собрал для вас самые популярные, интересные гадания на Крещения.

Гадание на бумажках

Вечером 18 января нужно написать на 12 маленьких листочках бумаги свои желания. После их следует положить под подушку, свернув каждый листочек трубочкой или квадратом. Утром 19 января, сразу после пробуждения, из-под подушки нужно вытащить только три из них, которые обязательно исполнятся в этом году.

Гадание на фасоли

Гадание на фасоли

Девушки загадывали желание и рассыпали на блюдо фасоль (если нет фасоли, то можно использовать любую крупу, орехи, семечки). Затем их следует пересчитать. Четное число означало, что желание не сбудется. Нечетное - что сбудется.

Гадания на луковице

Возьми несколько луковиц. На каждой из них напиши имена возможных женихов и поставь луковицы в воду. Какая из них первая прорастет - от того "суженого" и жди в скором времени сватов.

Гадание на снах

Гадание на снах

Кладут под подушку гребень или бубнового короля и загадывают, чтобы приснился суженый. Если девушка очень хочет замуж, ей непременно кто-нибудь приснится.

Гадание на суженого

Это одно из самых простых гаданий. Перед сном нужно написать на бумажках побольше мужских имен. Сложить их под подушку. А утром достать одну из бумажек - на ней будет имя суженого.

Гадание с кошкой

Гадание с кошкой

Загадайте желание и позовите кошку с другой комнаты. Если она переступит порог левой лапкой, то желание сбудется, если правой - не сбудется.

Ранее "Телеграф" писал, можно ли благодаря купанию в проруби избавиться от грехов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 197

Все по теме:

Праздники, Крещение, Крещение Господне, Гадания, Крещенский Сочельник.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Россия не допустит гуманитарную катастрофу с водой в Крыму, но дело не в заботе о людях, - Мустафа Джемилев
02 Отчаянная туристка в шортах пыталась забраться на вершину горы в Польше в 20-градусный мороз (фото)
03 Люди прыгали из окон: в Одессе загорелась гостиница (фото, видео)
04 "Отец года": в Киеве мужчина придумал бюджетную замену санкам для детей (видео)
05 Навальный бросил вызов Путину: зачем понадобился его арест и что сейчас происходит в России
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На горнолыжном курорте в России лавина накрыла людей и дома: видео ЧП
На горнолыжном курорте в России лавина накрыла людей и дома: видео ЧП
Испоганят весь Крым: в Украине оценили попытки оккупантов добыть воду на полуострове
Испоганят весь Крым: в Украине оценили попытки оккупантов добыть воду на полуострове
На Крещение Украину накроет антициклон Dragica: прогноз погоды на 19 января
На Крещение Украину накроет антициклон Dragica: прогноз погоды на 19 января
Джастин Тимберлейк рассекретил имя второго ребенка через полгода после его рождения
Джастин Тимберлейк рассекретил имя второго ребенка через полгода после его рождения
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь