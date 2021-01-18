Как узнать будущее: лучшие гадания на Крещение 18 января

Крещение Господне, которое традиционно отмечается 19 января, завершает цикл новогодне-рождественских праздников. А вот вечером 18 января, в Крещенский Сочельник, незамужние девушки обычно ворожили на суженого, любовь, отношения, деньги.

Гадания перед Крещением Господним обязательно сбываются, ведь, по легенде, в богоявленскую ночь небо открывается.

"Телеграф" собрал для вас самые популярные, интересные гадания на Крещения.

Гадание на бумажках

Вечером 18 января нужно написать на 12 маленьких листочках бумаги свои желания. После их следует положить под подушку, свернув каждый листочек трубочкой или квадратом. Утром 19 января, сразу после пробуждения, из-под подушки нужно вытащить только три из них, которые обязательно исполнятся в этом году.

Гадание на фасоли

Девушки загадывали желание и рассыпали на блюдо фасоль (если нет фасоли, то можно использовать любую крупу, орехи, семечки). Затем их следует пересчитать. Четное число означало, что желание не сбудется. Нечетное - что сбудется.

Гадания на луковице

Возьми несколько луковиц. На каждой из них напиши имена возможных женихов и поставь луковицы в воду. Какая из них первая прорастет - от того "суженого" и жди в скором времени сватов.

Гадание на снах

Кладут под подушку гребень или бубнового короля и загадывают, чтобы приснился суженый. Если девушка очень хочет замуж, ей непременно кто-нибудь приснится.

Гадание на суженого

Это одно из самых простых гаданий. Перед сном нужно написать на бумажках побольше мужских имен. Сложить их под подушку. А утром достать одну из бумажек - на ней будет имя суженого.

Гадание с кошкой

Загадайте желание и позовите кошку с другой комнаты. Если она переступит порог левой лапкой, то желание сбудется, если правой - не сбудется.

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