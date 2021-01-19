Знаний.net - родители в панике после первой недели дистанционного обучения

Два с половиной месяца прошлогоднего весеннего локдауна плюс неделя зимнего – вряд ли этот срок можно считать достаточным для серьезного опыта дистанционного обучения украинских школьников. Но, с другой стороны, хотя бы в таких условиях его надо приобретать. Правда, пока что в общем хоре противников и сторонников учебы "по видеосвязи" громче всего слышны голоса мам и пап: "Верните детей за парты, они не получают необходимых знаний!". Не менее аргументированно выглядит и противоположное мнение: "Чтобы снизить заболеваемость, надо оставаться дома".

Жаркая дискуссия тех, кому этот вопрос небезразличен, разгорелась на сайте Министерства образования. "Телеграф" изучал доводы родителей и учителей, которые, кстати, зачастую тоже являются родителями или уже имеют внуков, а с некоторыми пообщался лично.

За 10 минут малышам ничего не объяснить

Стоит заметить, что Минобраз и Минздрав беспокоятся о здоровье наших детей. И потому с 1 января действует новый санитарный регламент, который ограничивает непрерывную продолжительность учебной деятельности с техническими средствами обучения (ТСО) в течение учебного занятия. Так, для учащихся 1 классов это не более 10 минут за урок; для учащихся 2-4 классов - не более 15 минут, 5-7 классов - не более 20 минут; для учащихся 8-9 классов - 20-25 минут; для учащихся 10-11(12) классов на 1 час занятий - до 30 минут. Есть ограничения и для сдвоенных уроков.

Но если речь идет об учащихся средних и старших классов, то педагоги в отведенное время успеют объяснить им новую тему, спросить или дать задание. И уже дальше учащиеся должны заниматься самостоятельно по учебным пособиям, не глядя в экран монитора. А реально ли младшим школьникам за 10 минут перед компьютером дать понятные объяснения? Могут ли они сами заниматься по учебникам и кто должен 2 недели дистанционки помогать им "грызть гранит науки"?

-Если старшеклассники еще как-то могут с мобилкой или компьютером справляться, то младшие классы будут в полной жо*е, потому что большинство детей сами не смогут справиться, а родители - на работе. И родители не всегда ориентируются в технике. Родители третьеклассников на родительском собрании просили перенести обучение на вечер, когда они с работы придут, но оказалось – нельзя! – возмущается Анатолий.

- А где брать правила и формулы тем начальным классам, что обучаются по журналу и учебников не имеют? Куда им смотреть? – недоумевает Ирина.

- Скажу, как учитель с 20-летним стажем: никак нереально новую тему с закреплением материала и хотя бы элементарной проверкой, как ее дети усвоили, "втиснуть" в 10 минут, - убеждает Мирослава. - Нужно честно признать перед учениками и родителями: «Учитесь самостоятельно». Или признать перед собой, что готовим, в основном, поколение невежд.

По мнению Марьяны, учащиеся 2 класса за несколько минут онлайн-урока успеют сказать учителю "Добрый день", после чего его можно заканчивать. О том, чтобы объяснить детям за эти минуты материал или закрепить изученное, не может быть и речи - это невозможно, учитывая количество времени, выделенного на урок.

Ей вторит Людмила: "Протараторить можно и за 15 минут. А диалога с учениками и обратной связи не получится. За это время ученики, особенно начальных классов, ничего не поймут. Это утопия".

- Интересно, как можно за 10 мин в 1 классе что-то дать по программе "Интеллект Украины?" Программа объемная и динамичная, там требуется постоянное взаимодействие учителя и детей, - приводит пример Ольга. - У нас и нет дистанционки, занимаемся с детьми сами, я-то справлюсь, не вопрос, но кто и для кого прописывает эти нормы? Эти минуты звучат как насмешка...

- А вы когда-нибудь видели живых детей? Особенно первоклассников, - язвительно интересуется у министерских чиновников Ольга.

Подобных комментариев можно приводить еще множество. В топ вышло такое заключение: "В начальной школе кто-то из родителей должен либо уволиться, либо идти в отпуск за свой счет, чтобы быть с ребенком и налаживать ему обучение, потому что ребенок не может этого делать сам да быть дома целый день без взрослых не может".

Дети плачут, просятся за парты, к друзьям и учительнице

Как пережила первую неделю дистанционного обучения ее семья, "Телеграфу" согласилась рассказать Ольга из Каменца-Подольского. Коротко о героине: у нее высшее экономическое образование, работет бухгалтером, в настоящее время в декрете с пятым ребенком. Двое старших - ученики 1-го и 3-го классов.

- С понедельника нашу семью постигло настоящее испытание - дистанционное обучение! За последние 8 лет, как родилась старшая дочь, мне никогда еще не было так сложно, как в эти 5 дней дистанционки. Опишу по порядку: 11 января - система в школе не была налажена. Интернет очень слабый, не было соединения с родителями (детьми), все нервничали, детей зря разбудили, но уроков так и не было... 12 января - уже немножко наладилась система, но смогли подключиться лишь несколько детей, поэтому уроки были не все. Программа постоянно была в режиме подключения, но мы, к сожалению, подключиться не смогли...

13 января – наконец-то смогли присоединиться на урок по английскому языку! И после этого опять все подключения отсутствуют. Ребенок плачет, я нервничаю, у меня молоко для грудничка пропадает. 14 января - это был адских день! С 8:20 до 12:30 посылали запросы на присоединение к каждому уроку и, к сожалению, никакого результата. Дети плачут, просятся в школу, говорят, что не хотят обучения онлайн, хотят к друзьям, за парты, хотят общаться с учительницей. У меня настолько разболелась голова, что я не выдержала, пошла в школу. Сообщила, что я так больше не выдержу, попробую еще один день, если не получится, то жду задания в Вайбере, и будем заниматься самостоятельно. 15 января - сына присоединили сразу, был на двух уроках. Дочь присоединяли долго, но удалось только на первых два урока. Далее опять то же самое: 3-й урок пропустили, на 4-й попали после нескольких попыток.

Я считаю, что дистанционное обучение - это вообще не обучение! Это - мука, это нервные срывы, плач, стрессы, впустую потерянное время в ожидании присоединения. При этом страдает вся семья. Я с 8:20 до 13:00 только у детей, ждем указания из школы, если удалось присоединиться, помогаю находить указанные задачи, поскольку все нужно делать быстро, включать микрофон, когда нужно отвечать. Дети такого возраста как мои, не могут самостоятельно подключаться, им нужна помощь взрослых, но по опыту предыдущей недели, даже взрослые не в состоянии справиться. Что говорить, когда с ними остаются пожилые дедушки-бабушки или не "продвинутые" родители?

Женщина демонстрирует несколько скринов из родительского чата в Вайбере о первом дне дистанционного обучения, на них сообщения: "Не можем зайти...", "Не можем присоединиться..." и отчаянное: "Где включить?".

Какая домашка во время дистанционки?

Но если нормы работы с компьютером/ноутбуком для одного урока – минимальные, то для более старших учеников при их количестве занятий и "домашки", работа с ТСО продолжается угрожающе долго.

- В нашей школе учителя очень хорошо подготовились к урокам в формате дистанционного обучения: все по 20 минут, согласно рекомендациям, провели уроки, а следующие 25 минут отвели на самостоятельную проработку, - рассказывает Ольга. – Но все же, ученик 6 класса имел 7 уроков. Гаджет был включен с 8:30 до 15:00. А это 6,5 часов с перерывами и задачами на самостоятельную проработку, а также в презентациях на платформе. Почему, спросите, не выключал? А смысл: пока один урок закончил, уже нужно входить в другую программу. И так будет ежедневно?

- Сначала прописали санитарные нормы, а потом подумали, что их нужно как-то пристроить под дистанционное, - удивляется нелепости Алена. А еще сетует, что при дистанционных уроках такие виды деятельности как подвижные игры, работа в парах, группах и т.д. стали детям недоступны. - И неужели кто-то думает, что ребенок, сидя перед монитором, не будет смотреть на экран, если даже нужно будет выполнять какое-то упражнение в учебнике или в тетради? Уроки в синхронном режиме - это все непрерывная работа с ТСО!

- Урок длится 45 минут. 8 уроков в старших классах - это 360 минут или 6 часов! Плюс 4-5 часов на выполнение домашних заданий! Другими словами, 10-11 часов за компьютером! О каких санитарных регламентах вы говорите? Играем в дистационку (эрзац-образование!) дальше. А дети пусть зарабатывают сколиоз и плохое зрение и никчемное образование, - не скрывает возмущения Виктор.

- Какая домашка во время дистанционки? – шокирована Татьяна. - С ума сошли там у вас совсем? Ребенок учится во время синхронного или асинхронного урока продолжительностью 45 мин для старших классов. Согласно расписанию! Никаких домашек, так как обучение и есть домашка! Обращайтесь к администрации школы с просьбой урегулировать нагрузки.

И это только часть проблем, с которой столкнулись ученики, их родители и учителя за первые постканикулярные учебные дни. В дальнейшем расскажем, какие еще вопросы требуют решения высших органов, ведь пока нет гарантий, что этот локдаун последний в этом - учебном и вообще - году.