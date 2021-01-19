Тарифы на газ снижаются с 1 февраля: появился документ

В Украине с 1 февраля до 31 марта власти снизят тарифы на газ для населения. Так, цена одного кубометра будет 6.99 гривен.

Об этом говорится в тексте документа распоряжения, 18 января, который имеется на сайте Кабинета министров Украины.

Стоит отметить, что в понедельник, 18 января, Кабмин во время внеочередного заседания принял решение о снижении цены на газ, установив ее фиксированную стоимость на уровне 6,99 гривен за куб.

При этом, газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" готова выполнить требования Кабмина и обеспечить природным газом бытовых потребителей по регулируемой цене 6,99 грн за куб. м до завершения карантина или отопительного сезона.

Напомним, что ранее эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего Андриан Прокип рассказал, чем может обернуться регулировка цены на газ для Украины.