BBC влипло в скандал из-за Крыма

Британская русскоязычная общественная служба новостей BBC Russian Service попала в скандал из-за того, что включила Симферополь и Севастополь в список городов России.

Об этом в своем Twitter сообщил украинский дипломат Олег Николенко.

Все началось с поста BBC Russian в соцсети Twitter, в котором был составлен список городов России и мира в которых проходили акции в поддержку осужденного российского оппозиционера Алексея Навального.

Причиной для скандала послужило включение оккупированных Россией украинских городов Симферополя и Севастополя в состав РФ.

В свою очередь спикер МИД Украины Олег Николенко осудил данные действия новостного ресурса.

"BBC Russian, не продвигайте ложные русские нарративы. Севастополь и Симферополь никогда не были городами России. Крым не аннексирован, а оккупирован. Международное право имеет значение", - подчеркнул он в своем посте в Twitter.

.@bbcrussian, don’t promote Russian false narratives. Sevastopol and Simferopol have never been Russian cities. #Crimea is not annexed but occupied. International law matters. #CrimeaIsUkraine #Navalny pic.twitter.com/VhZk22xUmr

— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) January 24, 2021