Теории заговора вытесняют идеологию: на западе указали на показательную тенденцию

Современный мир находится в состоянии информационного хаоса, вызывая в людях беспокойство, связанное с невозможностью осмыслить суть происходящих процессов. Закономерным итогом становится желание человека найти простые ответы на сложные вопросы для самоуспокоения. В обществе усиливается интерес к различным теориям заговора.

Об этом в своей новой книге «Это не пропаганда. Путешествие на войну против реальности» пишет британский журналист, старший научный сотрудник института глобальных отношений Лондонской школы экономики Питер Померанцев. Сегодня он является одним из ведущих мировых исследователей новейших технологий информационного влияния.

«Теории заговоров помогают создать групповую идентичность - ощущение «нас» под угрозой со стороны «них». За последние десятилетия множество стабильных социальных идентичностей разрушилось: исчезли целые классы, целые отрасли и образы жизни. Идеологии менее стабильны, чем раньше. В Украине, конечно, вы это знаете лучше, чем где-либо» - объясняет Померанцев в интервью «Украинской правде».

По мнению автора, теории заговора замещают собою идеологии и таким образом помогают растерянным людям обрести иллюзию общности. Поэтому сторонники теорий заговора переходят от одной заговора в другую, часто даже не вникая в их детали.

Отметим, что ранее миллиардер Билл Гейтс спрогнозировал пандемию коронавируса. Вскоре предприниматель превратился в главную мишень сторонников конспирологических теорий. Его обвиняли в попытке заработать на вакцине и участии в мировом заговоре с целью установить тотальный контроль над человечеством при помощи чипирования населения.