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Разработчик «Новичка» удивил планами по выпуску лекарства от коронавируса

Разработчик «Новичка» удивил планами по выпуску лекарства от коронавируса
09:52 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Химик Леонид Ринк, который участвовал в разработке отравляющего вещества "Новичок", планирует выпустить лекарство против коронавируса.

Об этом пишет РБК.

Согласно предоставленным данным, лекарство создано на основе препарата "Диуцифон", синтезированного в СССР в 1967 году и предназначенного для лечения проказы. Новый препарат получил название "Иммофон". В нем соединены зарубежное противовирусное средство "Дапсон" и две молекулы метилурацила — они необходимы для активизации обмена веществ в тканях и стимулирования процесса регенерации.

"Оно [средство] работает против вирусных заболеваний, великолепно восстанавливает клетки после работы своей иммунной системы, то есть ликвидирует цитокиновый шторм (когда иммунитет начинает уничтожать свой организм - ред.), который, по мнению многих специалистов, является одной из причин смертности от COVID-19", - отметил Ринк.

По его словам, новое средство якобы может применяться для лечения красной волчанки, склеродермии, ревматоидного артрита, псориаза, аллергии и лейкозов, заболеваний легких.

На данный момент препарат испытали около 700 пожилых добровольцев, сообщил Ринк. "Не было ни одной тяжелой стадии и ни одной смерти после заражения", — уверяет Ринк.

Примечательно, что после отравления «Новичком» бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и российского оппозиционера Алексея Навального Ринк выступал с комментариями, в которых озвучивал официальную позицию Кремля.

Также он был фигурантом дела об убийстве банкира Ивана Кивелиди. В своих показаниях Ринк признался, что синтезировал около одного грамма отравляющего вещества нервно-паралитического действия, разлил его в ампулы и хранил в гараже. Ампулы с ядом он продавал за 1500-1800 долларов. Было доказано, что Кивелиди убили произведенным Ринком веществом.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Вакцина, Новичок, Коронавирус.
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