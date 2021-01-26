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НАБУ объявило в розыск бывшего главного налоговика Украины Верланова

НАБУ объявило в розыск бывшего главного налоговика Украины Верланова
Обновлено 19:43 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Бывший глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов объявлен в розыск. Его подозревают в злоупотреблении служебным положением.

Как сообщает OBOZREVATEL такое постановление было вынесено НАБУ еще 21 декабря. 

Верланова подозревают в умышленном использовании полномочий главы ГНС для получения неправомерной выгоды для ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог". 

Следствие утверждает, что эти действия нанесли вред охраняемым законом государственным интересам. 

Верланова несколько раз вызывали в суд, однако тот не явился. Исходя из этого, НАБУ приостановило досудебное расследование и объявило экс-чиновника в розыск. 

Следствие установило, что он пересек границу 13 октября 2020 года и не вернулся в Украину. Также известно, что он живет в Германии. 

В связи с этим адвокат Верланова подал жалобу и попросил отменить постановление НАБУ под предлогом того, что детективам якобы было известно о месте жительства его подзащитного. 

Впрочем в суде отметили, что адвокат не представил документов, которые бы подтвердили информацию о месте жительства его клиента. 

Верланов занял пост главы ГНС в мае 2019 года. 

24 апреля 2020 года его уволили с этой должности

Сам он позже заявлял, что его увольнение является "политически мотивированным решением".

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ГНС, НАБУ, Сергей Верланов.
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