НАБУ объявило в розыск бывшего главного налоговика Украины Верланова

Бывший глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов объявлен в розыск. Его подозревают в злоупотреблении служебным положением.

Как сообщает OBOZREVATEL такое постановление было вынесено НАБУ еще 21 декабря.

Верланова подозревают в умышленном использовании полномочий главы ГНС для получения неправомерной выгоды для ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог".

Следствие утверждает, что эти действия нанесли вред охраняемым законом государственным интересам.

Верланова несколько раз вызывали в суд, однако тот не явился. Исходя из этого, НАБУ приостановило досудебное расследование и объявило экс-чиновника в розыск.

Следствие установило, что он пересек границу 13 октября 2020 года и не вернулся в Украину. Также известно, что он живет в Германии.

В связи с этим адвокат Верланова подал жалобу и попросил отменить постановление НАБУ под предлогом того, что детективам якобы было известно о месте жительства его подзащитного.

Впрочем в суде отметили, что адвокат не представил документов, которые бы подтвердили информацию о месте жительства его клиента.

Верланов занял пост главы ГНС в мае 2019 года.

24 апреля 2020 года его уволили с этой должности.

Сам он позже заявлял, что его увольнение является "политически мотивированным решением".