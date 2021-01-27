Официальная статистика заболеваемости по коронавирусу и дальше будет низкой. Можно даже наградить кого-нибудь, - Сергей Щербина

The Economist подтвердил самые пессимистичные опасения редактора "РБК-Украина" Сергея Щербины про то, что Украина получит вакцину от коронавируса в числе последних. На этом фоне журналист также предположил, что статистика по COVID-19, которая держится "на минималках" в последние дни, будет таковой и дальше, "потому что если наоборот - то за произошедшее кто-то должен ответить", а так "можно даже наградить кого-нибудь".

The Economist пишет, что Украина попала в число стран, которые получат широкий доступ к вакцине от COVID-19 последними.

Не ранее 2023-го года.

Вместе со странами Африки, Афганистаном, Бангладеш и так далее.

Как я и говорил, вся эта канитель, в лучшем случае, закончится для Украины через пару-тройку лет. Если закончится. И для Украины, и в принципе.

Примите еще один прогноз. Официальная статистика заболеваемости теперь будет постоянно очень низкой. Практически феноменальная победа над ковидом будет транслироваться из каждого утюга.

Почему так? Потому что если наоборот - то за произошедшее кто-то должен ответить. А так - ну бедная страна, справились лучком-чесночком да добрым словом. Можно даже наградить кого-нибудь.

Напомним, заминка с покупкой Украиной вакцины от коронавируса случилась после того, как переговоры с производителем вакцины от COVID-19 Pfizer сорвались из-за запрета экспорта вакцины, которую ввела администрация Дональда Трампа. Разочарованием на этот счет президент Владимир Зеленский делился в интервью The New York Times. По этой причине, по данным NYT, в Украине "обратились к Китаю, купив его первую вакцину в поспешных переговорах в последние две недели декабря". И действительно, 30 декабря Министерство здравоохранения Украины заключило договор с Китаем на поставку 1,913 миллионов доз вакцины CoronaVac против COVID-19 производства компании "Sinovac Biotech". Понятное дело, что российскую вакцину украинское правительство даже не рассматривало. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, "Россия, как всегда, использует это (закупку вакцин от коронавируса, Авт.) в своей гибридной войне в качестве информационного оружия". Кроме того, Украину останавливала не только политическая сторона вопроса. Украина не может закупить российскую "Спутник-V" ни только из-за военного конфликта на Донбассе, но и потому, как уточнил Степанов в комментарии NYT, что безопасность и эффективность российской вакцины "Спутник V" не доказаны.