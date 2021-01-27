Скачать
Среда, 27.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
"США будут действовать решительно": анализ разговора Байдена с Путиным
"США будут действовать решительно": анализ разговора Байдена с Путиным
Украина может опередить Европу по росту экономики в 2021 году, - Вадим Иосуб
Украина может опередить Европу по росту экономики в 2021 году, - Вадим Иосуб
В Кабмине придумали, как заманить трудовых мигрантов назад в Украину: что обещают
В Кабмине придумали, как заманить трудовых мигрантов назад в Украину: что обещают
Мороз, снегопады и гололед: синоптик прогнозирует дальнейшее ухудшение погоды
Мороз, снегопады и гололед: синоптик прогнозирует дальнейшее ухудшение погоды

Попавшая в скандал профессорша из Драгоманова похвасталась достижением в России и нарвалась на ответку

Попавшая в скандал профессорша из Драгоманова похвасталась достижением в России и нарвалась на ответку
Обновлено 15:36 Сегодня Телеграф Фото: facebook

Преподаватель философии и культурологии Национального педуниверситета имени Михаила Драгоманова Евгения Бильченко, которая назвала Украину "онкобольной американской колонией", стала членом "Международного союза поэтов" в России.

Этим достижением профессор и поэтесса поделилась в соцсети и показала соответствующее удостоверение.

"Поздравьте меня, друзья. А это, мои бедные враги, мне "Кремль вручил в Магадане". На самом деле, родня: все просто. Еще в декабре меня приняли в Международный союз поэтов (Санкт-Петербург принял), а вчера прислали корку. Я — чужая ко всему символическому, но эта ипостась — для меня реально честь, правда. Спасибо, Ленинград, работаем ", — написала профессор в своем Фейсбуке.

В комментариях Бильченко в очередной раз нарвалась на критику, а также пользователи заметили, что преподаватель была не до конца проинформирована, откуда именно получила почетную "корочку".

Также ей напомнили о "Градах" на Донбассе:

 

Языковой скандал в университете Драгоманова: выяснилась позиция Министерства образования

Как сообщалось, профессор НПУ им. Драгоманова Евгении Бильченко, раскритиковав новые нормы закона о функционировании государственного языка, спровоцировала скандал.  Преподаватель назвала закон "очередным опухшим лимфоузлом в теле онкобольной американской колонии". 

Такими заявлениями Бильченко вызвала бурю возмущения среди коллег, студентов вуза и простых украинцев. В сети уже несколько дней комментируют заявления Бильченко.

А на днях студентка этого университета попросила отчислить ее по собственному желанию, так как она "не может продолжать учебу в заведении, которое "порочит все принципы государственного высшего образования".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
Просмотры: 141

Все по теме:

Россия, Украинский язык, МОН, Евгения Бильченко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Михаил Ефремов ударился в работу в колонии: стало известно, как артист проводит время за решеткой
02 У Путина придумали, на кого списать дворец в Геленджике
03 В сеть слили фото пыточной тюрьмы "Изоляция" в Донецке
04 Людей нужно спасать: бывший переговорщик назвал единственный путь для Украины по Донбассу
05 В Украине приняли закон о референдуме: юрист указала на важные моменты
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Путинским военным угрожают увольнением за заражение коронавирусом
Путинским военным угрожают увольнением за заражение коронавирусом
Коронавирус убил актера из сериала &quot;Ликвидация&quot;
Коронавирус убил актера из сериала "Ликвидация"
По 6,99 за куб и ниже: сколько придется выложить за газ в феврале
По 6,99 за куб и ниже: сколько придется выложить за газ в феврале
&quot;Інший Франко&quot; и &quot;Нереальний коп&quot;: украинские фильмы 2021 года, которые стоят вашего внимания (видео)
"Інший Франко" и "Нереальний коп": украинские фильмы 2021 года, которые стоят вашего внимания (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь