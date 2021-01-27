Попавшая в скандал профессорша из Драгоманова похвасталась достижением в России и нарвалась на ответку

Преподаватель философии и культурологии Национального педуниверситета имени Михаила Драгоманова Евгения Бильченко, которая назвала Украину "онкобольной американской колонией", стала членом "Международного союза поэтов" в России.

Этим достижением профессор и поэтесса поделилась в соцсети и показала соответствующее удостоверение.

"Поздравьте меня, друзья. А это, мои бедные враги, мне "Кремль вручил в Магадане". На самом деле, родня: все просто. Еще в декабре меня приняли в Международный союз поэтов (Санкт-Петербург принял), а вчера прислали корку. Я — чужая ко всему символическому, но эта ипостась — для меня реально честь, правда. Спасибо, Ленинград, работаем ", — написала профессор в своем Фейсбуке.

В комментариях Бильченко в очередной раз нарвалась на критику, а также пользователи заметили, что преподаватель была не до конца проинформирована, откуда именно получила почетную "корочку".

Также ей напомнили о "Градах" на Донбассе:

Как сообщалось, профессор НПУ им. Драгоманова Евгении Бильченко, раскритиковав новые нормы закона о функционировании государственного языка, спровоцировала скандал. Преподаватель назвала закон "очередным опухшим лимфоузлом в теле онкобольной американской колонии".

Такими заявлениями Бильченко вызвала бурю возмущения среди коллег, студентов вуза и простых украинцев. В сети уже несколько дней комментируют заявления Бильченко.

А на днях студентка этого университета попросила отчислить ее по собственному желанию, так как она "не может продолжать учебу в заведении, которое "порочит все принципы государственного высшего образования".