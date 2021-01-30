Какой праздник 30 января: народные приметы и запреты

В субботу, 30 января, верующие православной церкви почитают память преподобного Антония Великого, Дымского.

Святой Антоний Великий родился в 251 году в Коме, в Верхнем Египте.

Известен как основатель монашества. В 285 году предпочел был отшельником. Люди сами приходили к нему, чтобы проводить аскетическую и духовно-созерцательную жизнь. Видя его мудрость, вокруг него собиралось много учеников-пустынников и последователей.

30 января отмечают не только день Антона, но и день Антонины. Говорят: "Антонина - зиме половина". Это означало, что половина зимы позади, а впереди уже светит весна. Правда, теплой погоде в этот день верить не советовали.

Народные приметы 30 января

Если на Антона устанавливалась теплая погода, то говорили о том, что на следующий день ударят сильные морозы.

Если весь день была оттепель - жди ранней весны и хорошего улова рыбы.

Идет снег - примета к тому, что будет поздняя весна.

Ясное небо и лунная ночь - будет мало урожая.

У месяца рога крутые - погода будет солнечной и морозной.

Родившиеся 30 января отличаются неуемной веселостью. Носить им следует александрит или хризоберилл.

Что запрещено делать 30 января

Не рекомендуется 30 января сильно напрягаться: поднимать тяжести и изнурительно тренироваться.

Нельзя прокрастинировать, ибо удача может от вас отвернуться.

Запрещено готовить и употреблять в пищу бобовые, так как в этот день можно заработать заболевания желудочно-кишечного тракта.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 30 января в Украине ожидается легкий снег.