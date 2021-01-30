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Какой праздник 30 января: народные приметы и запреты

Какой праздник 30 января: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pexels

В субботу, 30 января, верующие православной церкви почитают память преподобного Антония Великого, Дымского.

Святой Антоний Великий родился в 251 году в Коме, в Верхнем Египте.

Известен как основатель монашества. В 285 году предпочел был отшельником. Люди сами приходили к нему, чтобы проводить аскетическую и духовно-созерцательную жизнь. Видя его мудрость, вокруг него собиралось много учеников-пустынников и последователей.

праздник 30 января день антона перезимника

30 января отмечают не только день Антона, но и день Антонины. Говорят: "Антонина - зиме половина". Это означало, что половина зимы позади, а впереди уже светит весна. Правда, теплой погоде в этот день верить не советовали.

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Народные приметы 30 января

  • Если на Антона устанавливалась теплая погода, то говорили о том, что на следующий день ударят сильные морозы.

  • Если весь день была оттепель - жди ранней весны и хорошего улова рыбы.

  • Идет снег - примета к тому, что будет поздняя весна.

  • Ясное небо и лунная ночь - будет мало урожая.

  • У месяца рога крутые - погода будет солнечной и морозной.

  • Родившиеся 30 января отличаются неуемной веселостью. Носить им следует александрит или хризоберилл.

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Что запрещено делать 30 января

  • Не рекомендуется 30 января сильно напрягаться: поднимать тяжести и изнурительно тренироваться.

  • Нельзя прокрастинировать, ибо удача может от вас отвернуться.

  • Запрещено готовить и употреблять в пищу бобовые, так как в этот день можно заработать заболевания желудочно-кишечного тракта.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 30 января в Украине ожидается легкий снег.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.
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