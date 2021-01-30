Спад наблюдается третьи сутки подряд: статистика по коронавирусу в Украине 30 января

По данным на утро субботы, 30 января, в Украине зафиксировали 4 685 новых случаев коронавируса, что на 496 случаев меньше, чем сутки ранее.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

При этом, за последние сутки коронавирусом заразились 336 медиков, что на 124 человека больше, чем по данным на утро пятницы, 29 января.

В то же время, последние три дня наблюдается явный спад новых случаев коронавируса в Украине

30 января - 4 685 новых заражений

29 января – 5 181 новых случаев

28 января – 5 529 новых больных

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковска (412), Львовской (353), Киеве (341), Днепропетровской (335) и Киевской (325) областях.

Также за минувшие сутки

Госпитализировали - 1906 человек;

Умерли - 149;

Выздоровели - 11317 человек;

Количество тестирований за сутки - 41 781 (в том числе методом ПЦР - 23871, методом ИФА - 17910).

За все время пандемии в Украине

Заболели - 1216278 человек;

Выздоровели - 1014658 человек;

Умерли - 22 628;

Количество ПЦР-тестов - 6232960.

Как сообщал "Телеграф", ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, как будет проходить вакцинация в Украине.