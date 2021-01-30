"Это смешно": Минздрав разгневал украинцев уточнением сроков поставки вакцин против COVID

В Минздраве уточнили сроки поставок в Украину вакцин от коронавируса, так первая партия прибудет в средине февраля.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Фейсбук.

"Украина вошла в список стран, которым Глобальная инициатива Gavi COVAX предоставит вакцины от COVID-19 в первой волне распределения", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что речь идет о 117 тысяч доз вакцин Pfizer.

Последующие поставки вакцин по этой программе будут проходить со средины февраля и до второго квартала 2021 года. За этот период в Украину прибудут от 2,2 до 3,7 млн доз средства AstraZeneca.

Согласно планам Минздрава, в рамках этой программы собираются обеспечить вакциной до 20% населения Украины.

Впрочем, в комментариях выразили обеспокоенность количеством поставляемой вакцины и сроками их прибытия.

Как сообщалось ранее, главный санврач Украины Виктор Ляшко рассказал, как можно будет записаться на вакцинацию.

Тем временем, в Кабмине показали календарный план вакцинации.