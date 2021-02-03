Циклон принесет мокрый снег: синоптики озвучили прогноз погоды 3 февраля в Украине

В среду, 3 февраля практически по всей территории Украины ожидаются снегопады. Только на юге, востоке и в центре будет без осадков.
Об этом сообщили в украинском Гидрометцентре.
Так, осадки в виде снега и мокрого снега ожидаются на севере и на западе страны. Ветер будет на уровне 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха в городах Украины 3 февраля:
В Киеве 3 февраля облачная погода будет держаться до самого вечера. Днем ожидается мелкий дождь со снегом, но ближе к вечеру он должен закончиться.
Температура воздуха будет на уровне от -7 градусов ночью до +2 градусов днем.
Стоит напомнить, что ранее синоптик Наталья Диденко озвучила прогноз погоды в Украине.