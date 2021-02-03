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Циклон принесет мокрый снег: синоптики озвучили прогноз погоды 3 февраля в Украине

Циклон принесет мокрый снег: синоптики озвучили прогноз погоды 3 февраля в Украине
08:15 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

В среду, 3 февраля практически по всей территории Украины ожидаются снегопады. Только на юге, востоке и в центре будет без осадков.

Об этом сообщили в украинском Гидрометцентре.

Так, осадки в виде снега и мокрого снега ожидаются на севере и на западе страны. Ветер будет на уровне 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха в городах Украины 3 февраля:

  • Винница + 3 ° ... + 5 °
  • Днепр + 6 ° ... + 8 °
  • Донецк + 7 ° ... + 9 °
  • Житомир + 3 ° ... + 5 °
  • Запорожье + 7 ° ... + 9 °
  • Ивано-Франковск + 6 ° ... + 8 °
  • Кропивницкий + 3 ° ... + 5 °
  • Луганск + 6 ° ... + 8 °
  • Луцк + 3 ° ... + 5 °
  • Львов + 5 ° ... + 7 °
  • Николаев + 6 ° ... + 8 °
  • Одесса + 6 ° ... + 8 °
  • Полтава + 2 ° ... + 4 °
  • Ровно + 3 ° ... + 5 °
  • Симферополь + 8 ° ... + 10 °
  • Суммы + 1 ° ... + 3 °
  • Тернополь + 4 ° ... + 6 °
  • Харьков + 4 ° ... + 6 °
  • Херсон + 7 ° ... + 9 °
  • Хмельницкий + 3 ° ... + 5 °
  • Черкассы + 2 ° ... + 4 °
  • Чернигов + 2 ° ... + 4 °
  • Черновцы + 6 ° ... + 8 °
  • Ужгород + 5 ° ... + 7 °

В Киеве 3 февраля облачная погода будет держаться до самого вечера. Днем ожидается мелкий дождь со снегом, но ближе к вечеру он должен закончиться.

Температура воздуха будет на уровне от -7 градусов ночью до +2 градусов днем.

погода

Стоит напомнить, что ранее синоптик Наталья Диденко озвучила прогноз погоды в Украине.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Погода, Снег.
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