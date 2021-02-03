Циклон принесет мокрый снег: синоптики озвучили прогноз погоды 3 февраля в Украине

В среду, 3 февраля практически по всей территории Украины ожидаются снегопады. Только на юге, востоке и в центре будет без осадков.

Об этом сообщили в украинском Гидрометцентре.

Так, осадки в виде снега и мокрого снега ожидаются на севере и на западе страны. Ветер будет на уровне 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха в городах Украины 3 февраля:

Винница + 3 ° ... + 5 °

Днепр + 6 ° ... + 8 °

Донецк + 7 ° ... + 9 °

Житомир + 3 ° ... + 5 °

Запорожье + 7 ° ... + 9 °

Ивано-Франковск + 6 ° ... + 8 °

Кропивницкий + 3 ° ... + 5 °

Луганск + 6 ° ... + 8 °

Луцк + 3 ° ... + 5 °

Львов + 5 ° ... + 7 °

Николаев + 6 ° ... + 8 °

Одесса + 6 ° ... + 8 °

Полтава + 2 ° ... + 4 °

Ровно + 3 ° ... + 5 °

Симферополь + 8 ° ... + 10 °

Суммы + 1 ° ... + 3 °

Тернополь + 4 ° ... + 6 °

Харьков + 4 ° ... + 6 °

Херсон + 7 ° ... + 9 °

Хмельницкий + 3 ° ... + 5 °

Черкассы + 2 ° ... + 4 °

Чернигов + 2 ° ... + 4 °

Черновцы + 6 ° ... + 8 °

Ужгород + 5 ° ... + 7 °

В Киеве 3 февраля облачная погода будет держаться до самого вечера. Днем ожидается мелкий дождь со снегом, но ближе к вечеру он должен закончиться.

Температура воздуха будет на уровне от -7 градусов ночью до +2 градусов днем.

Стоит напомнить, что ранее синоптик Наталья Диденко озвучила прогноз погоды в Украине.