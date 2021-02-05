Снег, гололед и сильный ветер: какой будет погода во всех областях Украины 5 февраля

В пятницу, 5 февраля, погода в Украине будет нестабильная и местами опасная - ожидаются осадки, сильный ветер, гололед и похолодание.

Об этом можно судить по прогнозу синоптиков Укргидрометцентра.

Во многих областях ночью пройдет снег, но в течение дня осадков не ожидается - зато прогнозируют сильный ветер до 20 метров в секунду и гололед на дорогах в западных, центральных и северных областях Украины.

Холоднее всего будет в северных регионах - в Чернигове ночью температура может опуститься до 11 градусов ниже нуля, и около 5 градусов мороза ожидается и в течение дня в Киеве, Житомире, Сумах.

Теплее всего традиционно будет на юге - в Одессе температура поднимется днем до 5 градусов выше нуля. Но еще будет тепло и в Ужгороде, где возможно потепление до 4 градусов.

В остальных областях в среднем в течение дня температура будет в районе нуля градусов.

Смотрите, как это выглядит подробнее, на карте:

При этом, не только водителям стоит быть осторожными в такую погоду, но и отдыхающим украинцам, поскольку 5 февраля сохраняется значительная снеголавинная опасность.

Как сообщал "Телеграф", январь 2021 года поставил множество погодных рекордов в Украине.