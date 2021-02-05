Стало известно, кто воспитает сыновей женщины, умершей после домашних родов в Ровно

У каждого, даже трагичного события, есть свое продолжение. Так происходит и с историей, случившейся 23 января в Ровно. Напомним, 34-летняя женщина умерла во время родов в домашних условиях из-за открывшегося сильного кровотечения. Пока правоохранители разбираются, кто виноват в смерти женщины, сознательно рожавшей у себя на дому в присутствии мужа и духовной помощницы, ее новорожденный сынишка начинает свой жизненный путь. Пока что при поддержке маминой родственницы. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что 3 февраля младенца забрала из роддома тетя скончавшейся роженицы. Ребенок будет у нее находиться временно, потому что растить его хочет папа. Однако ему еще предстоит собрать необходимые документы для соцслужбы, чтобы доказать родство с малышом, так как его отношения с матерью ребенка не были официально зарегистрированы.

При этом, старший – 7-летний сын умершей женщины – был рожден в предыдущем браке и его уже забрал на воспитание родной отец. Возможно, единоутробные братья никогда не познакомятся друг с другом.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в процессе естественных родов ребенок появился на свет здоровым и крупным, но у женщины открылось сильное послеродовое кровотечение. Она до последнего не соглашалась прибегнуть к профессиональной медицинской помощи. А когда ее все же доставили в больницу, врачи оказались бессильны.