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Стало известно, кто воспитает сыновей женщины, умершей после домашних родов в Ровно

Стало известно, кто воспитает сыновей женщины, умершей после домашних родов в Ровно
Обновлено 18:21 Сегодня Телеграф

У каждого, даже трагичного события, есть свое продолжение. Так происходит и с историей, случившейся 23 января в Ровно. Напомним, 34-летняя женщина умерла во время родов в домашних условиях из-за открывшегося сильного кровотечения. Пока правоохранители разбираются, кто виноват в смерти женщины, сознательно рожавшей у себя на дому в присутствии мужа и духовной помощницы, ее новорожденный сынишка начинает свой жизненный путь. Пока что при поддержке маминой родственницы. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что 3 февраля младенца забрала из роддома тетя скончавшейся роженицы. Ребенок будет у нее находиться временно, потому что растить его хочет папа. Однако ему еще предстоит собрать необходимые документы для соцслужбы, чтобы доказать родство с малышом, так как его отношения с матерью ребенка не были официально зарегистрированы.

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При этом, старший – 7-летний сын умершей женщины – был рожден в предыдущем браке и его уже забрал на воспитание родной отец. Возможно, единоутробные братья никогда не познакомятся друг с другом.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в процессе естественных родов ребенок появился на свет здоровым и крупным, но у женщины открылось сильное послеродовое кровотечение. Она до последнего не соглашалась прибегнуть к профессиональной медицинской помощи. А когда ее все же доставили в больницу, врачи оказались бессильны.

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Ирина Левченко
Автор: Ирина Левченко
Просмотры: 206

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Ровно, Смерть роженицы, доула.
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