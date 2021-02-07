Скачать
Воскресенье, 07.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
"Проститутка назвала меня "золотым клиентом", я ей понравился": откровенный рассказ о борделе "под прикрытием"
"Проститутка назвала меня "золотым клиентом", я ей понравился": откровенный рассказ о борделе "под прикрытием"
Сильные снегопады, метели и морозы: погода в Украине продолжит стремительно ухудшаться
Сильные снегопады, метели и морозы: погода в Украине продолжит стремительно ухудшаться
"Ответ прилетит": Кулеба спрогнозировал реакцию России на санкции против каналов Медведчука
"Ответ прилетит": Кулеба спрогнозировал реакцию России на санкции против каналов Медведчука
Магический гол Фернандеша - в обзоре матча "Манчестер Юнайтед" - "Эвертон" (видео)
Магический гол Фернандеша - в обзоре матча "Манчестер Юнайтед" - "Эвертон" (видео)

Сильные снегопады, метели и морозы: погода в Украине продолжит стремительно ухудшаться

Сильные снегопады, метели и морозы: погода в Украине продолжит стремительно ухудшаться
01:03 Сегодня Телеграф

В воскресенье, 7 февраля, в западных областях ожидается снег, во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой областях – значительный, на Закарпатье – снег с дождем, гололед.

По прогнозу Укргидрометцентра, в северных, центральных и южных областях местами небольшой снег (на крайнем юге с дождем). На остальной территории без осадков.

На дорогах страны местами гололедица.

Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с, в западных областях юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 13-18° мороза, в Черниговской и Сумской областях - 19-24°, днем 9-14° мороза; в южных областях и на Прикарпатье ночью 4-9°, днем 1-6° мороза, на Закарпатье и юге Одесской области ночью около 0°, днем 2-7° тепла.

В Киеве в воскресенье - без осадков; температура ночью 13-15°, днем около 10° мороза.

 прогноз погоды в Украине на 7 февраля 2021 - карта

О надвигающемся на Украину с северо-запада циклоне свидетельствуют и данные с новостного сервиса "Gismeteo.UA". Согласно их данным, циклон, вошедший в Украину с запада, уже в ночь на понедельник охватит север и центр и впоследствии распространится практически на всю территорию.

 карта выпадения осадков в Европе на 7-8 февраля

Усиление морозов в большей части территории страны и особенно в Черниговской и Сумской областях обусловлено холодной воздушной массой, которая надвигается на Украину с севера материка.

карта температуры в Европе на 7-8 февраля

 Уже в понедельник, 8 февраля, циклон накроет всю территорию Украины: снег, метель, в западных, северных, центральных областях – значительный снег, в южных областях и на Прикарпатье – снег с переходом в дождь, гололёд, налипание мокрого снега, на Закарпатье – дождь.

На дорогах гололедица. Ветер восточный с переходом на западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха в северной части ночью 11-16° мороза, в Сумской и Черниговской областях 17-22°, днём 5-10° мороза. На остальной территории ночью 7-12°, днём 1-6° мороза, в южных областях и на Прикарпатье ночью 4-9° мороза, на Закарпатье 0-5° тепла, днем 1-6° тепла, на Закарпатье и юге Одесской области 6-11° тепла.

В Киеве в понедельник также ожидаются сложные погодные условия: значительный снег, метель, порывы ветра 15-20 м/с. На дорогах гололедица.

Температура ночью 13-15° мороза, днем 6-8° мороза.

 прогноз погоды в Украине на 8 февраля 2021 - карта

В Патрульной полиции Украины констатировали, что такие погодные условия могут привести к перебоям энергоснабжения отдельных населенных пунктов и нарушение, а на отдельных участках дорог в Ровенской, Волынской, Львовской областях - прекращение движения автотранспорта.

В этом контексте власти столицы уже предупредили автомобилистов о намерении ввести в понедельник и вторник, 8-9 февраля, запрет на въезд крупногабаритного транспорта в Киев, однако времени начала действия ограничений пока не сообщили, обещав проинформировать об этом позже.

Харьковский сурок дал прогноз на весну в Украине

Во вторник, 9 февраля, циклон несколько сместится на восток, вследствие чего на западе и юге Украины уже осадков не будет, однако центральные, северные и особенно восточные регионы страны продолжит засыпать снегом.

 Морозы ко вторнику также ослабнут, хотя на северо-востоке страны все еще будет достаточно холодно: 7-9 мороза.

 прогноз погоды в Украине на 8 февраля 2021 - карта

Как сообщалось, синоптик Наталья Диденко прогнозировала на выходные существенные осадки в виде снега и мокрого снега в западных и южных областях Украины .

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
Просмотры: 164

Все по теме:

Киев, Погода, Укргидрометцентр, Снег, Синоптики, Снегопад.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Макс, выходи!" Что сейчас происходит под каналом "НАШ" в Киеве (видео)
02 Россия заканчивает играться в перемирие: Украина понесла серьезные потери на Донбассе
03 Все удобства за 2000 гривен в сутки: как выглядит VIP-камера Лукьяновского СИЗО (фото)
04 Шоу "Маска": известно, кто ушел в третьем выпуске песенного проекта (фото, видео)
05 Никто не покупает: на Харьковщине уже в третий раз пытаются продать снесенный памятник Ленину
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На большом пожаре в Подмосковье погибло двое детей: фото и видео с места
На большом пожаре в Подмосковье погибло двое детей: фото и видео с места
В Украине анонсировали новые санкции: в список попадут депутаты Рады
В Украине анонсировали новые санкции: в список попадут депутаты Рады
Павел Дуров встретился с принцем Дубая: фото и подробности
Павел Дуров встретился с принцем Дубая: фото и подробности
Какой праздник 7 февраля: народные приметы и запреты
Какой праздник 7 февраля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь