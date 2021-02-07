Сильные снегопады, метели и морозы: погода в Украине продолжит стремительно ухудшаться

В воскресенье, 7 февраля, в западных областях ожидается снег, во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой областях – значительный, на Закарпатье – снег с дождем, гололед.

По прогнозу Укргидрометцентра, в северных, центральных и южных областях местами небольшой снег (на крайнем юге с дождем). На остальной территории без осадков.

На дорогах страны местами гололедица.

Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с, в западных областях юго-восточный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 13-18° мороза, в Черниговской и Сумской областях - 19-24°, днем 9-14° мороза; в южных областях и на Прикарпатье ночью 4-9°, днем 1-6° мороза, на Закарпатье и юге Одесской области ночью около 0°, днем 2-7° тепла.

В Киеве в воскресенье - без осадков; температура ночью 13-15°, днем около 10° мороза.

О надвигающемся на Украину с северо-запада циклоне свидетельствуют и данные с новостного сервиса "Gismeteo.UA". Согласно их данным, циклон, вошедший в Украину с запада, уже в ночь на понедельник охватит север и центр и впоследствии распространится практически на всю территорию.

Усиление морозов в большей части территории страны и особенно в Черниговской и Сумской областях обусловлено холодной воздушной массой, которая надвигается на Украину с севера материка.

Уже в понедельник, 8 февраля, циклон накроет всю территорию Украины: снег, метель, в западных, северных, центральных областях – значительный снег, в южных областях и на Прикарпатье – снег с переходом в дождь, гололёд, налипание мокрого снега, на Закарпатье – дождь.

На дорогах гололедица. Ветер восточный с переходом на западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха в северной части ночью 11-16° мороза, в Сумской и Черниговской областях 17-22°, днём 5-10° мороза. На остальной территории ночью 7-12°, днём 1-6° мороза, в южных областях и на Прикарпатье ночью 4-9° мороза, на Закарпатье 0-5° тепла, днем 1-6° тепла, на Закарпатье и юге Одесской области 6-11° тепла.

В Киеве в понедельник также ожидаются сложные погодные условия: значительный снег, метель, порывы ветра 15-20 м/с. На дорогах гололедица.

Температура ночью 13-15° мороза, днем 6-8° мороза.

В Патрульной полиции Украины констатировали, что такие погодные условия могут привести к перебоям энергоснабжения отдельных населенных пунктов и нарушение, а на отдельных участках дорог в Ровенской, Волынской, Львовской областях - прекращение движения автотранспорта.

В этом контексте власти столицы уже предупредили автомобилистов о намерении ввести в понедельник и вторник, 8-9 февраля, запрет на въезд крупногабаритного транспорта в Киев, однако времени начала действия ограничений пока не сообщили, обещав проинформировать об этом позже.

Во вторник, 9 февраля, циклон несколько сместится на восток, вследствие чего на западе и юге Украины уже осадков не будет, однако центральные, северные и особенно восточные регионы страны продолжит засыпать снегом.

Морозы ко вторнику также ослабнут, хотя на северо-востоке страны все еще будет достаточно холодно: 7-9 мороза.

Как сообщалось, синоптик Наталья Диденко прогнозировала на выходные существенные осадки в виде снега и мокрого снега в западных и южных областях Украины .