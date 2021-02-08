"Инстаграм эскортницы больше напоминает витрину": какие расценки у девушек, работающих в сфере "любви"

"Телеграф" собрал серию материалов, которые посвятил одному из современных способов заработать на жизнь. В первой истории нашей героиней была бывшая вебкам-модель. Во второй части мы рассказали о подпольных борделях в стриптиз-клубах, в третьей части - рассказали, как работает система эскорт-услуг в Украине, какие расценки у эскортниц и каких высот достигают девушки, работающие в этой сфере.

Бывший совладелец ивент-агентства, которое предоставляло подобные услуги, рассказал, во сколько же может обойтись "ночь любви" с эскортницей.

Он рассказал, что раньше, до 2014 года к заказчику приезжала "мамуля" лет 50-ти с каталогом, в котором были предложены девушки и был составлен прайс. За вечер, проведенный с клиентом, девушка получала процент от полной стоимости - это было, как правило, 30%. То есть, если тебе за вечер платят 1000 евро, то на руки ты получаешь 300.

Если же это "эскорт-эскорт" – повеселиться, погулять, поговорить – то это 1000+ евро. Что касается графика, то его как такового нет. Ты пришла с вечера и это до утра, а утро это когда ты проснулась.

Также герой статьи отметил, что иногда есть свои нюансы. Вечер может проходить с некоторыми условиями, нарушив которые нужно будет доплачивать.

С момента популяризации Инстаграма, у девушек, работающих в сфере "любви" появилась возможность не работать за минимальный процент, а даже устанавливать свои правила. Чтобы отличить эскортницу от очередной фитоняшки в Инстаграме нужно "чутье", интуиция. Однако, герой отмечает, что у эскортницы профиль больше напоминает витрину.