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Смертельный пожар в инфекционке в Запорожье: главврач назвал одну из возможных причин

Смертельный пожар в инфекционке в Запорожье: главврач назвал одну из возможных причин
09:45 Сегодня Телеграф

Главный врач Запорожской областной инфекционной больницы Владимир Шинкаренко, где в ночь на 4 февраля во время пожара в реанимационном отделении погибли четыре человека, считает, что причиной взрыва с последующим возгоранием могли стать аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с увеличенной подачей кислорода.

"Для лечения больных коронавирусом используется современное оборудование, которое имеет функцию "Хай-фло". То есть это повышенная подача кислорода. За счет этого коронавирусные больные и выживают. Мы ожидаем выводы комиссии: можно ли его использовать", - приводятся слова Шинкаренко в сюжете "ТСН.Ранок" 11 февраля.

По его словам, ЧП в запорожской больнице не единственный: ранее были подобные инциденты в Турции, России и Западной Европе, где также взрывалось оборудование.

Сейчас все аппараты ИВЛ, которые в медучреждении использовали для спасения пациентов с коронавирусом, опломбировали.

Сейчас следователи выясняют, что именно стало причиной взрыва. На период следствия не работает реанимационное отделение больницы. Всех больных, которые там находились, доставили в другие медучреждения.

Как сообщалось, в ночь на 4 февраля в Запорожье произошло ЧП: горел один из корпусов Запорожской областной инфекционной больницы.  Во время ликвидации пожара были спасены 8 человек, но найдено 4 тела погибших, среди них врач 1994 года и трое больных, находившихся на искусственной вентиляции легких. 

Из-за пожара начато расследование по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей (ч.2 ст. 270 УК).

Ранее главврач больницы также озвучивал версию, что причиной пожара стало возгорание аппарат ИВЛ, а также рассказал об оборудовании, которое стояло в клинике.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Пожар, Больница, Запорожье, Причина, Главврач, ИВЛ.
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