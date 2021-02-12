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Зеркальная дата 12 февраля: что нельзя делать в этот день

Зеркальная дата 12 февраля: что нельзя делать в этот день
Обновлено 09:39 Сегодня Телеграф

Дату, которая одинаково читается справа налево и обратно, называют палиндромом или же перевертышем. Сегодня главная зеркальная дата года - 12.02.2021 (12 февраля 2021 год) считается одной из самых энергетически мощных зеркальных дат года, которая проявляет в каждом человеке чувство уникальности, наделяет магическими силами и увеличивает тягу к усовершенствованию. Также в этот день отмечается Китайский Новый год, что делает 12 февраля более особенным с точки зрения эзотерики и астрологии. 

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Эксперты говорят, что такая дата усиливает в несколько раз наш потенциал. То есть, в это время все мысли, эмоции, чувства становятся невероятно сильными. И будьте поосторожнее с желаниями - в этот день они обязательно сбудутся!

Никаких особых ритуалов 12 февраля 2021 года проводить не обязательно. Главное, что нужно сделать в этот особый день - это постараться не думать о плохом, а настроить себя только на позитив и приятные эмоции. Думайте о своих планах, которые давно хотели реализовать, уделите внимание своим близким, сделайте себе приятный подарок - все это только увеличит понимания своего предназначения в жизни. Тем, кто не состоит в отношениях, следует открыться для новых знакомств и не бояться делать первые шаги навстречу своей судьбе и счастью.

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Что нельзя делать 12.02.2021 - главные запреты:

  • Чтобы начать жизнь с чистого лица, стоит забыть о плохих привычках и начать стремиться к более здоровому образу жизни.
  • Запрещено унывать и вспоминать прежние обиды, ошибки. Также не стоит ругаться и браниться с окружающими.
  • Избегайте лени и постарайтесь ответственно подходит к каждому делу в этот день.
  • Стоит быть поэкономнее. Не тратьте деньги на краткосрочные удовольствия.
  • Пожелать человеку несчастье - самое страшное, что может произойти 12 февраля 2021 года. Вернется бумерангом с двойной силой, и может "зацепить" самых дорогих вашему сердцу людей, а вам этого совсем не нужно.

Стоить отметить, что следующий такой день будет аж через сто лет - 12.12.2121, так что не упустите шанс вырваться из рутины и начать жить более осознанно и с пользой для окружающего мира.

Напомним, что в пятницу, 12 февраля, украинцам стоить ожидать осадков в виде снега, а также морозов до -12 градусов.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Запреты, Зеркальные даты.
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