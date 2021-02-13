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Снегопады и гололед: синоптики озвучили прогноз погоды в Украине на 13 февраля

Снегопады и гололед: синоптики озвучили прогноз погоды в Украине на 13 февраля
01:17 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com

13 февраля в Украине ожидаются снегопады. В то же время осадки стоит ожидать не на всей территории страны.

Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра.

Так, снег стоит ожидать в центре и на севере страны. При этом, на западе снежные осадки вероятны только ночью. В то время, как на юге и востоке осадков не будет.

Температура воздуха будет отличаться в разных областях.

На севере и в центре стоит ожидать морозов до -10 -13 градусов. На юге будет теплее всего -5 -7 градусов. А тем временем, на западе и востоке столбик термометра покажет средний показатель по стране -7 -9 градусов.

В Киеве 13 февраля солнце будет редко показываться из-за облаков. С утра и до позднего вечера будет идти снег.

Температура воздуха будет на уровне -11 -13 градусов.

карта

В субботу в Украине стоит ожидать порывов ветра со скоростью 15-20 м / с.

В то же время в Ровенской, Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Харьковской областях ожидается метель.

На дорогах большинства областей гололед (уровень опасности, желтый).

украина

Стоит напомнить, что ранее народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды в Украине на март и апрель.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Погода, Снег, Гололед.
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