Запись на бесплатную вакцинацию от коронавируса откроют 1 марта: что важно знать

Запись на бесплатную вакцинацию от коронавируса в Украине стартует с 1 марта 2021 года.
Об этом заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко во время встречи с журналистами, пишет "Украинская правда".
Ляшко рассказал, что записаться на прививку сможет любой гражданин, как попадающий в группу риска, так и нет.
Люди из групп риска смогут сразу же выбрать место и время вакцинации, остальные - попадут в список ожидания. Если среди людей из групп риска будет много отказов, то вакцины будут распределяться далее в очереди.
Запись на вакцинацию будет осуществляться:
Вакцинация будет проводиться за счет бюджетных средств и будет бесплатной и добровольной для украинцев.
Напомним, ранее в Минздраве объяснили кто и почему получит вакцину в Украине первыми.