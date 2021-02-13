Запись на бесплатную вакцинацию от коронавируса откроют 1 марта: что важно знать

Запись на бесплатную вакцинацию от коронавируса в Украине стартует с 1 марта 2021 года.

Об этом заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко во время встречи с журналистами, пишет "Украинская правда".

Ляшко рассказал, что записаться на прививку сможет любой гражданин, как попадающий в группу риска, так и нет.

Люди из групп риска смогут сразу же выбрать место и время вакцинации, остальные - попадут в список ожидания. Если среди людей из групп риска будет много отказов, то вакцины будут распределяться далее в очереди.

Запись на вакцинацию будет осуществляться:

через специальный сайт, который вскоре будет запущен;

через семейного врача;

на горячей линии Минздрава (080-06-02-019).

Вакцинация будет проводиться за счет бюджетных средств и будет бесплатной и добровольной для украинцев.

Напомним, ранее в Минздраве объяснили кто и почему получит вакцину в Украине первыми.