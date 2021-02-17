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Закарпатские мольфары дали противоречивые прогнозы на окончание пандемии коронавируса и войны на Донбассе

Закарпатские мольфары дали противоречивые прогнозы на окончание пандемии коронавируса и войны на Донбассе
08:30 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

Журналисты пообщались с закарпатскими мольфарами. Прорицатели рассказали, что ждет Украину в будущем и дали пророчество, в частности, по коронавирусу и по войне на Востоке Украины.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Так, прорицательница Калина, которая привыкла к вниманию журналистов, сразу сказала, что в ближайшее время нашу страну ждет "беда, смертность" из-за пандемии коронавируса, окончания которой пока можно не ждать.

"Может, на следующий год будет все хорошо", - сказала мольфарка.

О том скоро ли закончится война на востоке Калина ничего утвердительного не ответила.

По словам Калины, скорого мира на Востоке также можно не ждать. Враг все же сгинет - однако вещунья не говорит, когда.

Еще один вещун Иван, которому 72 года и он ни разу не общался с журналистами, рассказал что коронавирус уйдет из Украины уже весной этого года.

Стефан Овен, который называет себя "мастером", недавно перебрался в Карпаты из Киева. Он не предвещает людям их будущее, чтобы не программировать их в случае плохого прогноза. 

Также дал прогноз касательно завершения пандемии.

"По моей информации, мы имеем где-то 6 апреля, но дедлайн сдвинулся, сейчас он перешел на март, где-то на 20-е числа. Что-то должно случиться", - сказал провидец.

По поводу окончания войны на Донбассе прогнозы Стефана неутешительны: "Дата не готова еще. Я думаю, еще 5 лет как минимум мы будем с этим жить".

На вопрос, будет ли второй срок у президента Владимира Зеленского, Стефан ответил уверенно: "Нет".

Напомним, в последнее время заболеваемость по коронавирусу в Украине снизилась. Украинцев стали меньше госпитализировать, в то время как уровень смертности от осложнений вырос.

Что касается обстановки на Донбассе, то в последнее время ситуация обострилась. Так, 14 февраля стало известно, что трое украинских бойцов подорвались на мине.  А 11 февраля от пули вражеского снайпера погиб украинский защитник.

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
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Закарпатье, Мольфары, Пророки, Вещун.
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