В Украине продлят карантин и вернут деление на эпидзоны: что об этом известно

На заседании правительства 17 февраля планируют продлить карантин в Украине до 30 апреля и вернуть адаптивный - деление на зоны.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

Решение предусматривает разделение страны на четыре эпидемиологические зоны: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная".

В Министерстве здравоохранения отмечают, что в Украине удалось достичь стабилизации ситуации с распространением коронавируса. В связи с этим планируется введение адаптивного карантина.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что карантинные ограничения планируют продлить до начала мая.

А главный санврач страны Виктор Ляшко рассказал о новом карантинном зонировании в Украине. В частности в Минздраве определили пять основных критериев, которые могут стать причиной для введения "красной" зоны.

Следует уточнить, что в последнее время в Украине снизилась заболеваемость COVID-19. В то же время уровень госпитализации и смертности держатся на высоком уровне.

Так, за минувшие сутки, 16 феврале, всего выявили 4 286 случаев коронавирусной болезни, зафиксировали 147 летальных случаев, а 2 330 человек нуждались в госпитализации.