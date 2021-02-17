Первые поставки уже в стране: в НАТО откликнулись на призыв Украины о помощи с COVID-19

Украина начала получать более 9 тысяч литров дезинфицирующего средства для поверхностей из запасов НАТО для борьбы с пандемией коронавируса, новых случаев которого в Украине зафиксировали 4 286 на утро среды, 17 февраля.

Об этом сообщается в соответствующем заявлении на сайте НАТО в среду, 17 февраля.

"Поставка координировалась евроатлантическим координационным центром НАТО по реагированию на стихийные бедствия (EADRCC) и Латвийской Республикой в ответ на запрос Украины о международной помощи в связи с COVID-19", - говорится в сообщении.

В заявлении уточняется, что дезсредство будет выдаваться Государственной пограничной службе и ее пограничным отрядам в пунктах пропуска по всей Украине.

Известно, что производителем дезинфицирующего средства является компания из Латвии. Кроме того, транспортировку и закупку дезсредства взяла на себя также Латвия.

Помимо этого, после этой поставки помощи Украине от НАТО в ближайшие недели ожидается прибытие новой помощи, включая мобильные рентгеновские установки, камеры отрицательного давления, комбинезоны биологической защиты и портативные генераторы кислорода.

Как сообщал "Телеграф", ранее Словакия предложила Украине защитные маски, средства дезинфекции, одеяла и другое.

Также с начала пандемии коронавируса США выделили Украине 14,5 млн долл. в виде медицинской и гуманитарной помощи.