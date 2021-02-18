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Телеканал "1+1" проверяет СБУ: выяснились подробности

Телеканал "1+1" проверяет СБУ: выяснились подробности
Обновлено 12:57 Сегодня Телеграф сайт СБУ

Служба безопасности Украины проводит проверку телеканала "1+1" для выяснения его основных бенефициаров и того влияния, которое ими оказывается на информационную политику телеканала.

Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Проводится комплексная проверка по "1+1", в том числе СБУ, в связи с обязательным раскрытием основных бенефициаров телевещателей. Они должны проверить, кто является бенефициаром, какое влияние на управление оказывается, условно говоря, какое влияние на информационную политику с определенным пакетом акций", - сказал Подоляк.

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По словам советника главы ОПУ, этот телеканал "играет в политику", но это нормально для конкурентной медийной среды.

При этом он не видит проблемы в ныне существующих каналах, кроме телеканалов из пула нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука.

"Они идеологически могут нравиться или не нравиться. Но все они проукраинские каналы, за исключением пула Медведчука", - отметил Подоляк.

Как сообщалось, в пятницу, 19 февраля, по поручению президента Украины Владимира Зеленского должно состояться заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором часть вопросов будет рассмотрена в закрытом режиме. В Офисе президента 13 февраля по этому поводу заявили, что решения, которые принимаются в результате работы СНБО, полностью соответствуют интересам Украины "на данном этапе развития нашего государства".

После предыдущего заседания СНБО, которое состоялось 2 февраля, были введены санкции против "правой руки" Виктора Медведчука Тараса Козака, что привело к закрытию ряда пророссийских телеканалов.  

6 февраля секретарь СНБО Данилов заявил, что такие акции не будут разовыми и пообещал новые санкции. Помимо того, по его словам, в список попадут и некоторые действующие украинские парламентарии.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
Просмотры: 256

Все по теме:

СБУ, Проверка, Влияние, Информационная политика, 1+1 канал, Михаил Подоляк.
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