День Прохора 23 февраля: народные приметы и запреты

Во вторник, 23 февраля, православная церковь чтит память преподобного Прохора, отца Печерского.

Прохор был монахом Печерского монастыря. Он вел аскетичный образ жизни, даже не ел обычный хлеб, а собирал лебеду и, перетирая ее своими руками в муку, делал из этого хлеб и им питался весь год. Кроме этого Прохор ел только просфору и пил одну лишь воду.

Скончался преподобный в 1107 году и был погребен в Ближних пещерах.

В народе говорили: "Увидела зима Прохора и громко заохала". На Прохора уже заметно было значительное увеличение продолжительности дня, а морозы начинали ослабевать.

Народные приметы 23 февраля

Ясный месяц на Прохора - будут грозы.

Если на Прохора и на следующие 6 дней погода морозная, то в марте будет тепло.

Если 23 февраля начать лечить серьезную хворь, то можно рассчитывать на благоприятный исход.

Родившиеся 23 февраля всю жизнь борются за правду. Носить им следует яшму или турмалин.

Что запрещено делать 23 февраля

Мужчинам 23 февраля работать крайне нежелательно. Поговаривали, что все будет складываться не самым лучшим образом.

Не стоить принимать серьезные решения - сделанный выбор будет неудачным.

Нельзя долго смотреться в зеркало - по преданиям, можно лишиться своей красоты.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что на Востоке Украине 23 февраля ожидается небольшое похолодание.