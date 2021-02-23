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День Прохора 23 февраля: народные приметы и запреты

День Прохора 23 февраля: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Во вторник, 23 февраля, православная церковь чтит память преподобного Прохора, отца Печерского.

Прохор был монахом Печерского монастыря. Он вел аскетичный образ жизни, даже не ел обычный хлеб, а собирал лебеду и, перетирая ее своими руками в муку, делал из этого хлеб и им питался весь год. Кроме этого Прохор ел только просфору и пил одну лишь воду.

Скончался преподобный в 1107 году и был погребен в Ближних пещерах.

Преподобный Прохор

В народе говорили: "Увидела зима Прохора и громко заохала". На Прохора уже заметно было значительное увеличение продолжительности дня, а морозы начинали ослабевать.

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Народные приметы 23 февраля

  • Ясный месяц на Прохора - будут грозы.

  • Если на Прохора и на следующие 6 дней погода морозная, то в марте будет тепло.

  • Если 23 февраля начать лечить серьезную хворь, то можно рассчитывать на благоприятный исход.

  • Родившиеся 23 февраля всю жизнь борются за правду. Носить им следует яшму или турмалин.

Что запрещено делать 23 февраля

  • Мужчинам 23 февраля работать крайне нежелательно. Поговаривали, что все будет складываться не самым лучшим образом.

  • Не стоить принимать серьезные решения - сделанный выбор будет неудачным.

  • Нельзя долго смотреться в зеркало - по преданиям, можно лишиться своей красоты.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что на Востоке Украине 23 февраля ожидается небольшое похолодание.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Праздник, Традиции, Приметы, Запреты.
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