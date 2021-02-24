Изменения будут: что говорят украинцы после потасовки на Банковой в Киеве

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Обновлено 09:48 Сегодня Телеграф

В ходе событий под Офисом президента во вторник, 23 февраля, вечером в Киеве, когда акция протеста против приговора активисту Сергею Стерненко переросла в силовое противостояние демонстрантов с правоохранителями, пострадали с обеих сторон около 40 человек.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, в протестной акции приняли участие более 2 тысяч человек. Во время столкновений пострадали 27 правоохранителей.

"Во время акции участники использовали газовые баллончики и файеры. На замечание полицейских не совершать правонарушений они не реагировали, поэтому словесные перепалки перерастали в столкновения. В результате ожоги глаз получили 27 полицейских и военнослужащих Нацгвардии", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось также об около десяти пострадавших в ходе потасовок протестующих.

В столичном главке также проинформировали, что в ходе столкновений в управление полиции доставили 24 активных участников акции. "У них взяли объяснения и отпустили", - добавили в полиции.

В ведомстве также сообщили, что по факту произошедшего следователи полиции Киева начали уголовное производство по ст. 342 (Сопротивление представителю правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Пользователи соцсетей активно обсуждали как приговор Стерненко, так и произошедшие под Офисом президента потасовки.

"Тот неудобный момент, когда ты продавил не кнутом так пряником полдесятка движух, чтобы они не выходили и надеялся, что движ не будет. А вышел огромный движ, так вышли просто люди, хипстота с айтишниками. И немного мушкетеров", - прокомментировала произошедшие столкновения журналистка Ольга Худецкая.

Она также выразила мнение, что правоохранители сами виноваты в том, что получили ожоги глаз от слезоточивого газа, который они же и распыляли.

 Комментируя приговор Стерненко, член набсовета Национальной общественной телерадиокомпании Украины, общественный активист Алексей Панич среди прочего задался вопросом, "кто следующий?".

Депутат Полтавского горсовета VIII созыва, настоятель Свято-Николаевского храма Александр Дедюхин по итогам произошедшего выразил убеждение, что тенденция намечалась уже несколько месяцев кряду.

Вместе с тем, ветеран войны на Донбассе Вадим Бойко раскритиковал "диванных экспертов", рассуждающих в соцсетях о том, "как надо" действовать выходившим на протесты людям.

Анонимный блогер "Антон Ходза" считает, что произошедшие накануне события спровоцируют изменения в Украине.

Депутат Криворожского горсовета Николай Колесник обратил внимание на то, что Стерненко дали больший срок, чем убийцам активистки Катерины Гандзюк: "там сроки были с 3 до 6 лет, за то, что сожгли серной кислотой человека".

 Как сообщалось , активиста Сергею Стерненко 23 февраля суд приговорил к семи годам тюремного заключения

Приговор Стерненко вызвал широкий общественный резонанс. Акции в его поддержку прошли не только в Киеве, но и в других городах Украины.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Протесты, Приговор, Пострадавшие, Банковая, Задержанные, Сергей Стерненко, Потасовки, Офис Президента.
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