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Бывшего топ-менеджера ПриватБанка Яценко арестовали, но могут отпустить под залог

Бывшего топ-менеджера ПриватБанка Яценко арестовали, но могут отпустить под залог
Обновлено 07:28 Сегодня Телеграф

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал экс-первому заместителю председателя правления ПриватБанка Владимиру Яценко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца с возможностью внесения залога в размере 52млн 210тыс. грн.

Такое решение принял судья на заседании ночью в четверг, 25 февраля, трансляция которого осуществлялась на YouTube-канале ВАКС.

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"Следственный судья постановил: ходатайство детективов… о применении меры пресечения в виде содержания под стражей относительно Яценко Владимира Анатольевича… удовлетворить частично. Применить к подозреваемому… меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней, то есть до 22 апреля 2021 года включительно", - зачитал свое решение судья ВАКС.

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Он также постановил определить Яценко залог в размере 23 тысячи прожиточных минимумов для работоспособных лиц, то есть 52 млн 210тыс. грн.

Как сообщалось, Яценко подозревается в растрате средств ПриватБанка и 22 февраля он был задержан в международном аэропорту "Борисполь", во время попытки сбежать из Украины.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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ПриватБанк, Арест, ВАКС, Владимир Яценко.
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