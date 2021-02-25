Не прошло и суток: Яценко вышел под залог в 52 миллиона

Бывший первый заместитель председателя правления ПриватБанка Владимир Яценко, которого суд в четверг, 25 февраля, ночью арестовал на 60 дней с возможностью внесения залога, уже вышел на свободу.

Об этом сообщает в четверг, 25 февраля, днем агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Высший антикоррупционный суд (ВАКС).

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"За Яценко внесённый залог, определённый ранее судом как альтернатива мера пресечения в виде ареста- 52 млн 210 тыс. грн", - сообщили в ВАКС.

В суде не уточнили, кто именно внёс залог.

Как сообщалось, Яценко подозревается в растрате средств ПриватБанка и 22 февраля он был задержан в международном аэропорту "Борисполь", во время попытки сбежать из Украины.