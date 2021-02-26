"Новая серия разочаровала": в сети обсуждают итоги последнего заседания СНБО

26 февраля СНБО провел заседание, в ходе которого было принято решение о введении санкций против ряда украинских высших офицеров, которые перешли на службу России.

Впрочем, пользователей сети это решение СНБО не особо впечатлило.

"Это как художественный фильм "Похмелье в Вегасе". Третью часть можно было не снимать", - написал у себя в Фейсбук журналист Михаил Ткач.

После этого он пошутил, что на следующем заседании СНБО будут принимать решения о санкциях против Дарта Вейдера, Волан-де-морта, профессора Мориарти и айсберга из "Титаника".

Журналист Сергей Гришин описал ситуацию более кратко.

"Пшик", - написал он.

Отреагировал на решение СНБО и бывший "Слуга народа" Александр Дубинский, предположив, что в следующий раз санкции введут против "голубя, на**авшего на правительственную машину".

А журналист Евгений Кузьменко в шутливой манере описал, как можно было сделать итоги заседания более интригующими.

Как сообщалось ранее, в пятницу, 19 февраля 2021 года СНБО ввел санкции в отношении народного депутата Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.

До этого санкции ввели против "правой руки" Виктора Медведчука Тараса Козака, в результате чего были закрыты три оппозиционных канала NewsOne, 112 Украина и ZIK