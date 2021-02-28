Скачать
Воскресенье, 28.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Россия катится в тартарары: почему Москва начала жесткую антизападную истерию
Россия катится в тартарары: почему Москва начала жесткую антизападную истерию
Ситуация за кадром существенно сложнее, чем кажется: в криворожской школе били девочку и снимали видео
Ситуация за кадром существенно сложнее, чем кажется: в криворожской школе били девочку и снимали видео
Более доступна, чем Pfizer и Moderna: в США одобрили третью вакцину против COVID-19
Более доступна, чем Pfizer и Moderna: в США одобрили третью вакцину против COVID-19
Россиянин полгода жил с трупом своего брата: подробности
Россиянин полгода жил с трупом своего брата: подробности

Большинство тяжелых больных и все меньше выздоровевших: сводка COVID-19 в Украине на 28 февраля

Большинство тяжелых больных и все меньше выздоровевших: сводка COVID-19 в Украине на 28 февраля
08:32 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com

На 8:00 утра, 28 февраля в Украине зарегистрировали 5 833 новых случая заболевания коронавирусом. При этом, в стране зафиксировали только 1,7 тысяч случаев выздоровления.

Об этом сообщил Министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Стоит заметить, что в течение нескольких дней кряду в Украине было по 3-4 тысячи выздоровевших в сутки, теперь же число резко снизилось, при этом, больше половины новых случаев COVID-19 тяжелые и завершились госпитализацией.

В США разрешили уже третью вакцину "Johnson and Johnson" против коронавируса - что о ней известно

В целом, за сутки было зафиксировано: 

  • 3218 госпитализаций;
  • 89 летальных исходов;
  • 1702 выздоровевших;
  • проведено тестов за сутки - 47 811 (в том числе методом ПЦР - 24 491, методом ИФА - 5 126, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 18 194).

Билл Гейтс спрогнозировал, что уже к лету человечество вернется к нормальной жизни, нарушенной из-за коронавируса

Стоит напомнить, что киевский врач рассказал о ситуации с вакцинацией медиков в Украине.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 784

Все по теме:

Украина, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине выступили с прогнозом по возвращению Донбасса
02 Провалится в дыру: Крымскому мосту грозит печальная участь
03 Азербайджан ударными темпами отстраивает Карабах: Украине показали наглядный пример (фото)
04 Гениальная передача и гол Месси - в обзоре матча "Севилья" - "Барселона" (видео)
05 Ситуация за кадром существенно сложнее, чем кажется: в криворожской школе били девочку и снимали видео
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Будем ли отдыхать на 8 Марта: календарь выходных и рабочих дней в марте 2021 года
Будем ли отдыхать на 8 Марта: календарь выходных и рабочих дней в марте 2021 года
Борщ попал в список лучших супов в мире
Борщ попал в список лучших супов в мире
Холода возвращаются: синоптики напугали прогнозом погоды в последний день зимы
Холода возвращаются: синоптики напугали прогнозом погоды в последний день зимы
&quot;Я не могу больше есть мясо&quot;: Тина Кароль рассказала, когда стала веганом
"Я не могу больше есть мясо": Тина Кароль рассказала, когда стала веганом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь