Большинство тяжелых больных и все меньше выздоровевших: сводка COVID-19 в Украине на 28 февраля

На 8:00 утра, 28 февраля в Украине зарегистрировали 5 833 новых случая заболевания коронавирусом. При этом, в стране зафиксировали только 1,7 тысяч случаев выздоровления.
Об этом сообщил Министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
Стоит заметить, что в течение нескольких дней кряду в Украине было по 3-4 тысячи выздоровевших в сутки, теперь же число резко снизилось, при этом, больше половины новых случаев COVID-19 тяжелые и завершились госпитализацией.
В целом, за сутки было зафиксировано:
Стоит напомнить, что киевский врач рассказал о ситуации с вакцинацией медиков в Украине.