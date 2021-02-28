Большинство тяжелых больных и все меньше выздоровевших: сводка COVID-19 в Украине на 28 февраля

На 8:00 утра, 28 февраля в Украине зарегистрировали 5 833 новых случая заболевания коронавирусом. При этом, в стране зафиксировали только 1,7 тысяч случаев выздоровления.

Об этом сообщил Министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Стоит заметить, что в течение нескольких дней кряду в Украине было по 3-4 тысячи выздоровевших в сутки, теперь же число резко снизилось, при этом, больше половины новых случаев COVID-19 тяжелые и завершились госпитализацией.

В целом, за сутки было зафиксировано:

3218 госпитализаций;

89 летальных исходов;

1702 выздоровевших;

проведено тестов за сутки - 47 811 (в том числе методом ПЦР - 24 491, методом ИФА - 5 126, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 18 194).

Стоит напомнить, что киевский врач рассказал о ситуации с вакцинацией медиков в Украине.