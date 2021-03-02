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Журналист решил платить официантам за нарушение языкового закона и поднял бурю в сети

Журналист решил платить официантам за нарушение языкового закона и поднял бурю в сети
Обновлено 08:01 Сегодня Телеграф Фото: facebook

Украинский журналист Максим Назаров попал в скандал из-за русского языка. Мужчина дал официанту двойные чаевые за обслуживание на языке клиента. При этом многие пользователи сети высказались негативно об этом поступке.

Об этом он сообщил в своем Фейсбуке.

Журналист также запустил флешмоб из-за языкового скандала.

"Вчера просто оставил официантке больше чаевых за то, что обслуживала без просьбы на языке клиента", - написал Максим Назаров в своем Телеграм-канале.

Борьба за украинский язык является важным элементом в гибридной войне - политтехнолог

В свою очередь многие пользователи сети бурно отреагировали на это.

Стоит отметить, что  под самим постом в Телеграм-канале журналиста, в несколько раз больше комментариев, чем под остальными.

Напомним, что ранее, 8 февраля, профессора культурологии НПУ  им. Михаила Драгоманова Евгению Бильченко отстранили от преподавания из-за ее негативных высказываний об украинском языке.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 517

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Украина, Язык, Максим Назаров.
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