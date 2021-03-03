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Среда, 03.03.2021
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Врач развеял популярные мифы о вакцинации от коронавируса

Врач развеял популярные мифы о вакцинации от коронавируса
Обновлено 11:15 Сегодня Телеграф

Врач-анестезиолог Раздельнянской ЦРБ Иван Черненко постарался успокоить украинцев, напуганных мифами об угрозах от вакцинации от коронавируса. Об этом медик рассказал на своей странице в facebook.

"Еще раз о главных моментах.

1. Вакцинация добровольная. Вас никто не возьмет за руку и насильно не привьет, поэтому я не понимаю панических настроений общества.

2.  Мифы о том, что мы все умрем от вакцины берут свое начало там же где и фразы "я эти таблетки пить больше не буду, у меня от них печень болит".  На данный момент в мире не зарегистрировано ни одного случая смерти непосредственно от вакцины.   Те смерти в Европе, о которых пишут СМИ  - это умершие паллиативные/пожилые пациенты, которые умерли по естественным причинам, а не потому что им вакцину вкололи.

3. Самое грозное осложнение вакцинации, которое может быть, это анафилактическая реакция. В 99%  развивается в первые 10-15 минут после вакцинации.  Для  Pfizer  это 5-8 случаев на миллион вакцинаций . Это  вероятность в примерно 0.0005 - 0.00008%. Смертность от ковида от 1 до 4 %. Как оказывать помощь при анафилаксии все мобильные бригады обучены.  Да и не мобильные, любой врач должен знать алгоритм помощи при анафилаксии. Если кто-то еще не знаете, приказ №916 МОЗ от 2015 г. 

4. Температура, симптомы ОРВИ, слезотечение, насморок и т.д. - это стандартные реакции на вакцинацию, любую.  И они не относятся к тяжелым реакциям, как это пишут некоторые медики.  Тяжелая поствакцинальная реакция - это к примеру миокардит, или энцефалит, но не температурка 38.5 .  

Поствакцинальная реакция в виде повышенной температуры отмечается у ряда людей, как и  Covishild, так и у Pfizer, так и у других вакцин.

5. Да, я буду вакцинироваться. Как только очередь дойдет до нашей больницы. Как и обещал, или запишу видео, или сделаю это в прямом эфире(стриме), тут уже от технических возможностей будет зависеть. 

6. Давайте быть взаимно вежливыми.  Вы можете не поддерживать вакцинацию, или поддерживать. Перегибы с обеих сторон вижу.  Но не надо забывать, что мы не стадо зверей.  Проявляйте уважение к мнению друг друга и не переходите на личности.   Потому что, каким шикарным не был бы ваш аргумент в пользу/против вакцинации, он разбивается о скалы вашего неуважение к оппоненту". 

Напомним, Вакциной против коронавируса, которой во вторник, 2 марта, привился президент Украины Владимир Зеленский, нельзя заразиться, потому что в мышце, куда делают инъекцию, COVID-19 не сможет существовать.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Вакцинация, Коронавирус, Covid-19, Иван Черненко.
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