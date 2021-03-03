Украина все больше отдаляется от России, хотя там к окончательному разрыву не готовы (инфографика)

88% украинцев выступают за независимость от России (против 80% опрошенных в РФ), но пойти на более радикальные меры – закрытие границ - готовы лишь 39% опрошенных украинцев (против 23% - в России).

Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные российской и украинской социологическими службами КМИС и "Левада-Центр".

Не менее показательными являются цифры по числу опрошенных по вопросу объединения Украины и России. В нашей стране объединиться с Россией готовы 6% украинцев, когда как среди соседей – целых 17%.

При этом негативно о россиянах высказываются 42% опрошенных украинцев, в России аналогичное мнение об украинцах имеется только у 31% из опрошенных. Что касается благосклонного отношения, то в Украине симпатией к россиянам прониклись 41% из опрошенных, а в РФ – 54%.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, кто бы победил на выборах президента в Украине, если бы они проходили в конце февраля.