В Минздраве рассказали, у скольких украинцев - негативная реакция на вакцину

По состоянию на 5 марта в Украине только 126 из 10 тысяч человек получили аллергические реакции после вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщил глава украинского Минздрава Максим Степанов во время своего выступления в Верховной Раде.

По его словам, аллергия проявляется в первые часы после вакцинации: наблюдается покраснения кожи и повышение температуры до 37-38 градусов.

При этом, аллергия у 126 пациетов входит в список тех реакций организма, которые появляются при введении любых иммунобиологических препаратов.

Стоит напомнить, что ранее министр здравоохранения Степанов рассказал как его организм отреагировал после вакцинации индийской вакциной против коронавируса.