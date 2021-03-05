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В Минздраве рассказали, у скольких украинцев - негативная реакция на вакцину

В Минздраве рассказали, у скольких украинцев - негативная реакция на вакцину
Обновлено 12:50 Сегодня Телеграф Фото: twitter

По состоянию на 5 марта в Украине только 126 из 10 тысяч человек получили аллергические реакции после вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщил глава украинского Минздрава Максим Степанов во время своего выступления в Верховной Раде.

По его словам, аллергия проявляется в первые часы после вакцинации: наблюдается покраснения кожи и повышение температуры до 37-38 градусов.

Канада тоже заказала индийскую вакцину CovieShield - первую партию в 500 тысяч доз уже доставили, - Степанов

При этом, аллергия у 126 пациетов входит в список тех реакций организма, которые появляются при введении любых иммунобиологических препаратов.

Стоит напомнить, что ранее министр здравоохранения Степанов рассказал как его организм отреагировал после вакцинации индийской вакциной против коронавируса.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Вакцина.
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