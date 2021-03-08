В Украине вырастут цены на мясо: сколько придется платить за свинину и говядину

После Нового года в Украине стремительно повышаются цены на основные продукты потребительской корзины. Теперь повысится стоимость некоторых видов мяса.

Об этом в эфире канала "Україна 24" рассказал исполнительный директор ассоциации "Мясная отрасль" Николай Бабенко.

"Цены поднимутся на все продукты только из свинины и говядины. Изменения не коснулись птицеводства. Там ставка налога на добавленную стоимость не менялась. А все изделия из свинины, и колбасы, и сало в частности, подорожают в среднем на 10%", - высказал свое мнение эксперт.

По прогнозам Бабенко, если сейчас килограмм свиного бедра можно приобрести в магазине за 90 гривен, то по всей видимости, стоимость самого дешевого мяса свиней будет не ниже 100 гривен за кило. И здесь эксперт сделал акцент на месте реализации продукта.

"Зависит от того, где кто будет покупать - цена на мясо свиней может вырасти и до 150 грн за 1 кг", - сказал Бабенко.

Добавим, что только недавно, в Украине повышались цены на подсолнечное масло. Причем дорожать оно будет аж до следующего урожая.